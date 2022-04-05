En iyi John Abraham filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

John Abraham'ın uluslararası festivallerde kazandığı ödüller şunlardır:

1- En iyi popüler film dalında Hindistan ulusal film ödülü

2 Stardust: Geleceğin Erkek Süperstarı Ödülü

3- Jodi No:1 Hindistan ekran ödülü

En Çok İzlenen John Abraham Filmleri

1- Wazir / Vezir:

2016 yılında vizyona giren Vezir filminin yönetmen koltuğunda Bejoy Nambiar oturuyor. aksiyon suç dram türündeki filmde bir antiterör uzmanı ile bir satranç ustasının yaşadığı gerilim dolu olaylar anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda Farhan Akhtar, Amitabh Bachchan ve Aditi Rao Hydari gibi yıldız isimlerin yer aldığı Vezir filminin Imdb puanı 7.2

2- Rocky Handsome / Yakışıklı Rocky

Nishikat Kamat'ın yönettiği Yakışıklı Rocky filmi, Hindistan'ın yeraltı dünyasını mercek altına alıyor. Özellikle aksiyon sahneleriyle dikkat çeken film 20 Mayıs 2016 tarihinde vizyona girdi.

3- Dishoom:

Macera ile komediyi harmanlayan dishoom filminde, kaçırılan bir kriket oyuncusunu kurtarmaya çalışan bir polisin yaşadığı olaylar anlatılıyor. Filmde John Abraham'a eşlik eden diğer oyuncular şunlardır: Pawan Chopra, Nargis Fakhri, Vijay Raaz, Rahul Dev, Erand Hoxha

4- Vicky Donor.

Romantik komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Shoojit Sircar oturuyor. Imdb Puanı 7.8 olan filmin aldığı ödüllerden bazıları şunlardır:

1- Filmfare En İyi Hikaye Ödülü

2- Uluslararası Hindistan Film Akademisi En İyi Film Ödülü

3- En İyi Popüler Film Dalında Hindistan Ulusal Ödülü

5- Madras Cafe:

23 Ağustos 2013 tarihinde vizyona giren Madras Cafe filminde Sri Lanka devlet başkanına suikast hazırlığında olan bir çete ve o çeteye karşı mücadele eden bir polisin yaşadıkları anlatılıyor. Özellikle gerçekçi aksiyon sahneleriyle izleyicilerden ve sinema eleştirmenlerinden tam not alan filmin Imdb Puanı 7.7.

Madras Cafe filminin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şunlardır:

Nargis Fakhri, Rashi Khanna, Aayam Mehta, Avijit Dutt, Ajay Ratnam

6- Force:

Hem polisleri hem de sivilleri öldüren, evleri ve iş yerlerini kundaklayan acımasız bir çetenin anlatıldığı Force filmi, 30 Eylül 2011 tarihinde gösterime girdi. Uluslararası Hindistan Film Akademisinde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen Force filminin yönetmenliğini Nishikat Kamat üstlendi.

7- New York

New York, 11 Eylül 2001 saldırısından sonra Amerika'da Müslümanlara ve yabancılara karşı yapılan ırkçı saldırıları anlatılıyor. Hiçbir kanıt olmamasına rağmen FBI tarafından gözaltına alınan Maya Shaik'in yaşadıklarını konu edinen filmin Imdb puanı 6.8.

Suç, dram, gerilim türündeki filmde John Abraham'a, Neil Nitin Mukesh, Katrina Kaif, İrfan Khan ve Nawazuddin Siddiqui eşlik ediyor.

8- Taxi No. 9 2 11: Nau Do Gyarah

Senaryosunu, Rajat Arora, Vishal Dadlani ve Dev Kohli'nin yazdığı Taxi No. 9 2 11: Nau Do Gyarah, 2006 yılının en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Bir taksi şoförü ile zengn bir iş adamının yaşadığı macera dolu olayları anlatan filmin yönetmen koltuğunda Milan Luthria oturuyor.

9- Kaal:

2005 yılında vizyona giren Kaal filminde, bir ormanda yaşanan gizemli ölümleri araştırmak için yola çıkan bir belgesel ekibinin yaşadığı korku dolu anlar anlatılıyor. Gerilim - gizem türündeki filmde Esha Deol, Lara Dutta, Vivek Oberoi ve Ajay Devgn rol alıyor.