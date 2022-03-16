En iyi Jeremy Renner filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Jeremy Renner, son derece başarılı bir oyuncu olmasının yanında yakışıklı olması ilede dikkat çeken bir oyuncudur. Ünlü aktörün oynadığı her film gişede önemli başarılar elde etmeyi başarmıştır. Bundan dolayı Jeremy Renner'ın filmleri tüm dünyada izlenmektedir. 1971 tarihinde doğan aktörün ABD vatandaşı olduğu bilinmektedir.

En iyi Jeremy Renner Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Avengers

Görevimiz Tehlike 4: Ghost Protocol

Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Geliş

Avengers

Dünya çapında büyük bir etki yapan Avengers filmi birçok süper kahramanı biraraya getirmiştir. Bu süper kahramanlar arasında yetenekleri ve keskin gözleri ile Clint Barton'da yer almaktadır. Clint Barton karekterine ise Jeremy Renner hayat vermektedir. Avengers filmi seri şekilde çekilen hasılat rekortmeni bir filmdir. Filmde biraraya gelmiş olan süper kahramanların maceraları anlatılmaktadır.

Avengers serisinin ilk halkası 2012 yılında gösterime girmiştir. Jeremy Renner filmin en önemli karakterlerinden birisi olmayı başarmıştır. Aksiyon, bilimkurgu ve fantastik türden olan bu filmin kadrosunda Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Evans ve Jeremy Renner bulunmaktadır.

Görevimiz Tehlike 4: Ghost Protocol

Şimdiye kadar çekilmiş olan seri filmler arasında en popüler olanlarından birisi Görevimiz Tehlike serisidir. Bu serinin 4. filminde Jeremy Renner'da kadroya dahil olmuştur. Böylelikle daha sonra devam eden seride Jeremy Renner'ı William Brandt rolüyle tekrar görme şansı elde edilmiştir.

Görevimiz Tehlike serisinde Ethan Hunt ve ekibi en zor görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. 2011 yapımı filmde Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg ve Paula Patton yer almaktadır.

Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları

Hansel ve Gretel masalı oldukça eski masallardan birisidir. Bu masal ile alakalı birçok film çekilmiştir. Ancak Jeremy Renner'ın oynadığı Hansel ve Gretel filmi daha çok ilgi çekmiştir. Aksiyon ve korku unsurları içeren film 2013 yılında gösterime girmiştir.

Hansel ve Gretel adlı kardeşler cadı avcısı olan iki kardeştir. Bir kasabadaki çocuklar tek tek kaybolmaya başlayınca Hansel ve Gretel kardeşlere büyük bir iş düşecektir. Filmin oyuncu kadrosunda Jeremy Renner, Gemma Artenton ve Famke Janssen yer almaktadır.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Avengers üyelerinden Steve Rogers ve Tony Stark fikir ayrılığına düşerler. Bu fikir ayrılığı Avengers üyelerini ikiye bölecektir. Bir grup Demir Adam'ın, yanında yer alırken bir grup ise Kaptan Amerika'nın yanında yer alır. Jeremy Renner'ın hayat verdiği Clint Barton ise Kaptan Amerika'nın yanında yer almayı tercih eder. Tabi Avengers üyelerinin birbirleri ile mücadele etmeleri dünyanın kaderi için olumlu olmayacaktır.

2016 yapımı bu filmde Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Chris Evans ve Sebastian Stan yer almaktadır. Film aksiyon ve macera türünde büyük bir şölen sunmaktadır.

Geliş

Geliş filminin oldukça ilginç bir konusu bulunmaktadır. Filmde ordu dilbilimcisi olan Dr. Louise Banks'in hayatı işleniyor. Dr. Louise Banks işinde başarılı olan birisi olarak uzaylılarla iletişim kurmakla görevlendirilir. Çünkü uzaylıların dünyaya gelişi gerçekleşmiş ve birçok uzay aracı dünyaya inmiştir.

Geliş filminde Jeremy Renner'a Amy Adams ve Forest Whitaker eşlik ediyor. Filmin yapım yılı ise 2016'dır.