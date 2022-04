En iyi Dylan Sprouse filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Müzikle de ilgilenen genç oyuncunun çıkardığı single'lar şunlardır:

1- Think About You 2- A Dream is Wish Your Heart Makes

En Çok İzlenen Dylan Sprouse Filmleri

1- The Astronout's Wife:

Bilim-kurgu - gerilim türündeki filmde Spencer adlı bir astronotun yaşadıkları anlatılıyor. Spencer, uzay gemisindeyken dünyayla bağlantısı 2 dakikalığına kesilir. Bu esnada neler yaşandığını kimse bilmez. Astronot dünyaya geri döndüğünde başlarda her şey normal görünür. Ancak ilerleyen günlerde, dünyaya geri dönenin Spencer değil bir uzaylı olduğu anlaşılır.

Baş rollerini Johnny Depp ve Charlize Theron'un paylaştığı film Dylan Sprouse'un oynadığı ilk sinema filmidir. New York'ta çekilen film 1999 yılında gösterime girdi.

2- Big Dady:

Charlie Chaplin'in The Kid filminden esinlenilerek yeniden çekilen filmin oyuncu kadrosunda, Adam Sandler, Joey Lauren Adams ve John Stewart yer alıyor. Türkiye'deki sinemalarda ''Süper Baba'' adıyla gösterime giren filmin Imdb puanı 6.4'tür.

Dylan Sprouse'un ikiz kardeşi Cule Sprouse ile birlikte oynadığı Big Daddy filminin aldığı ödüller şunlardır: 1- Teen Choice En İyi Yaz Filmi Ödülü

2- Nickelodeon Çocukların Seçimi En İyi Film Ödülü

3- People's Choice Favori Komedi Filmi Ödülü

3- Eight Crazy Nights (8 Çılgın Gece)

Senaryosunu, Brooks Arthur, Allen Covert ve Brad Isaacs'ın yazdığı 8 Çılgın Gece, 27 Kasım 2002 tarihinde gösterime girdi. Komedi - müzikal türündeki filmin yönetmenliğini ise Seth Kearsley üstlendi.

4- The Heart Is Deceitful Above All Things (Aldatan Yürek)

Ünlü İtalyan yönetmen Dario Argento'nun kızı Asia Argento'nun çektiği Aldatan Yürek filmi, J. T. Leroy'un aynı adlı romanından uyarlandı. İngiltere, Fransa, ABD ortak yapımı olan filmde 7 yaşındaki Jeremiah'ın yaşadığı travmatik olaylar anlatılıyor. Ben Foster, Peter Fonda, Michael Pitt ve Winona Ryder gibi yıldız isimlerin rol aldığı film 8 Nisan 2005 tarihinde gösterime girdi.

5- Snow Buddies - Kar Patileri

2008 yılının en çok izlenen filmlerinden biri olan Kar Patilerinin yönetmen koltuğunda Robert Vince oturuyor. Bir yarışmaya hazırlanan köpeklerin anlatıldığı filmin müziklerini ünlü şarkıcı Brahm Wenger yaptı.

6- Dissmissed:

Dylan Sprouse'un rol aldığı ilk korku filmi olan Dissmissed'da, takıntılı bir öğrencisi tarafından kaçırılan bir öğretmenin yaşadığı korku dolu anlar anlatılıyor. Brian McAuley'in yazdığı ve Benjamin Artmann'ın yönettiği film, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde çekildi. Özellikle sürpriz sonu ile hafızalara kazınan film, uluslararası festivallerde birçok ödüle layık görüldü.

En Çok İzlenen Dylan Sprouse Dizileri

1- The Suite Life of Zack and Cody - (Zack ve Cody'in Lüks Yaşamı)

İlk bölümü 2005 yılında yayımlanan Zack ve Cody'in Lüks Yaşamı adlı dizide, anneleri ünlü bir şarkıcı olunca hayatları değişen ikiz kardeşlerin yaşadıkları anlatılıyor. 4 sezon süren dizinin yönetmen koltuğunda Danny Kallis ve Jim Geoghan oturuyor.

2- The Suite Life on Deck (Zack ve Cody Güvertede)

Zack ve Cody'in Lüks Yaşamı dizisinin devamı niteliğindeki dizinin ilk bölümü 2008 yılında yayımlandı. 36 bölümden oluşan dizide Dylan Sprouse ve Sprouse'a, Debby Ryan, Branda Song ve Phill Lewis eşlik ediyor.