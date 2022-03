En iyi Cillian Murphy filmleri - en çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Cillian Murphy'nin uluslararası festivallerde kazandığı ödüller şunlardır:

1- İngiltere Bağımsız Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

2- Drama Desk En İyi Solo Performansı Ödülü

3- Avrupa Film Ödülleri- En İyi Aktör

En Çok İzlenen Cillian Murphy Filmleri

1- 28 Days Later - 28 Gün Sonra

Bu zamana kadar çekilmiş en iyi 5 zombi filminden biri olarak gösterilen 28 Days Later, 11 Temmuz 2003 tarihinde vizyona girdi. Bir laboratuvarda yaşanan kazadan sonra önce Londra'ya sonra İngiltere'nin tamamına çok tehlikeli bir virüs yayılır. Bu virüs, saniyeler içinde insanları zombiye dönüştürmektedir.

Yönetmenliğini Danny Boyle'un üstlendiği 28 Gün Sonra, 8 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi ve dünya genelinde yaklaşık 85 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Filmin devamı niteliğindeki 28 Hafta Sonra, ilk filmden 5 yıl sonra çekildi. Cillian Muprhy bu filmde rol almadı.

2- Sunshine - Gün Işığı

Dünyanın ısı ve ışık kaynağı sönmek üzeredir. 6 kişilik bir astronot ekibi güneşe doğru yola çıkar ve olaylar gelişir. Distopik bir gelecekte geçen Sunshine filminin başrol oyuncuları arasında Chris Evans, Mark Strong, Clif Curtis, Kevin Hudson ve Troy Garity yer alıyor. Özellkle görsel efektleriyle büyük beğeni toplayan filmin Imdb puanı 7.2'dir.

3- The Wind That Shakes the Barley / Özgürlük Rüzgarı

İngiltere, İrlanda, Belçika ortak yapımı olan Özgürlük Rüzgarı filminde, İrlanda'yı işgal eden İngiliz birliklerine karşı direnen gerillaların yaşadıkları anlatılıyor. Yönetmenliği Ken Loach'ın üstlendiği film, 2006 yılında Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Palmiye'ye layık görüldü.

4- Batman Begins: Batman Başlıyor

Christopher Nolan'ın çektiği Batman üçlemesinin ilk filmi olan Batman Begins Imdb Top 250 listesinde 135. sırada yer alıyor. Dünya genelinde gişe rekorları kıran film 2005 yılının en çok izlenen filmi oldu.

Cillian Murphy'nin Dr. Jonathan Crane karakterine hayat verdiği filmde rol alan diğer oyuncular şunlardır: Christian Bale, Liam Neeson, Mark Boone Junior, Gary Oldman, Morgan Freeman, Tom Wilkinson

5- Breakfast on Pluto - Plüton'da Kahvaltı

Cinsel yönelimi yüzünden babasından şiddet gören ve toplum tarafından dışlanan Patrick isimli bir gencin kendini keşfetme hikayesi anlatılıyor. Pat McCabe'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Neil Jordan oturuyor.

Berlin ve Toronto Film Festivallerinde, en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerine layık görülen Plüton'da Kahvaltı'nın Imdb puanı 7.2'dir.

6- A Quiet Place - Sessiz Bir Yer

Büyük bir nükleer felaketten sonra insanların %95'i ölmüş, geri kalanları ise sığınaklara çekilmiştir. Felaketin ardından hayatta kalanlar hem yiyecek bulmak hem de devasa yaratıklarla mücadele etmek zorundadır. Korku, Dram, Bilim-kurgu türündeki filmde Cillian Murphy'e, Emily Blunt, Millicent Simmons ve Noah Jupe eşlik ediyor.

Cillian Murphy'in de rol aldığı A Quiet Place - Part II, 2020 yılında vizyona girdi.

7- In Time - Zamana Karşı

Andrew Niccol'un yazıp yönettiği In Time filmi, 28 Ekim 2011 tarihinde vizyona girdi. Karanlık bir gelecekte geçen filmde Justin Timberlake ve Olive Wilde gibi yıldız isimler rol alıyor.