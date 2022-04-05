En iyi Bella Thorne filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Bella Thorne oldukça başarılı kadın oyunculardan birisidir. Amerikalı olan güzel aktris 1997 tarihinde doğmuştur. Bundan dolayı oldukça genç olan güzel oyuncunun kariyerine emin adımlarla devam ettiği dikkat çekmektedir. Özellikle oyuncunun başrolde oynadığı film sayısı giderek artmaktadır.

En iyi Bella Thorne Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

​​​​​​Haydi Çalkala

The Duff

The Babysitter (Bebek Bakıcısı)

Girl (Kız)

Seni Hala Görüyorum

Midnight Sun (Geceyarısı Güneşi)

Haydi Çalkala

Bu yapım Bella Thorne'un başrolde oynadığı güzel dizilerden birisidir. Durum komedisi olan dizi 3 sezon boyunca devam etmiştir. İlk bölümü ise 2010 yılının Kasım ayında izleyici ile buluşmuştur. Bella Thorne dizide CeCe Jones karakterine hayat vermiştir.

Haydi Çalkala dizisinde Bella Thorne, Zendeya ve Davis Cleveland gibi genç oyuncular rol almıştır.

The Duff

The Duff filmi oldukça ilgi çeken gençlik ve komedi filmidir. Filmin konusu ise Bianca karekteri üzerine ilerlemektedir. Bianca liseye giden güzel bir kızdır. Ancak görüntüsünden sürekli olarak şikayetçidir. Lisede şişman bir kız olarak popüler olan Bianca bu durumdan kurtulmak için eğlenceli bir macera içine girecektir.

2015 yapımı olan filmde Mae Whitman, Bella Thorne, Robbie Amell ve Skyler Samuels başrollerde oynamaktadır.

The Babysitter (Bebek Bakıcısı)

Bebek Bakıcısı filmi komedi ve korku unsurları içeren oldukça etkileyici bir filmdir. Filmde Cole adında sıradan bir çocuk bulunmaktadır. Cole, arkadaş bulmakta zorlanan bir çocuktur. Aynı zamanda bakıcısı olan Bee'ye oldukça çok aşıktır. Bee'nin Cole'a bakıcılık yaptığı bir gece Cole onu gözetlemeye başlar. Ancak hiç ummadığı bir duruma tanık olacaktır. Çünkü Bee ve arkadaşları korkutucu ayinler yapmaktadırlar.

2017 yapımı olan filmde Bella Thorne, Judah Lewis, Samara Weaving ve Hana Maa Lee gibi oyuncular yer almaktadır.

Girl (Kız)

Girl filmi gerilim yüklü olan iyi filmlerden birisi olmayı başarmıştır. Fimde tacizci babasını öldürmeye gelen Girl, babasını başka birisinin öldürdüğünü görür. Bu durum onu başka bir maceranın içerisine sokacaktır. Çünkü tacizci babasını kimin öldürdüğünü öğrenmesi gerekmektedir.

2020 yılında gösterilen filmde Bella Thorne, Mickey Rourke ve Chad Faust rol almıştır.

Seni Hala Görüyorum

Seni Hala Görüyorum filminde oldukça başarılı bir hikaye bulunmaktadır. Dünyada hayaletlerin dolaşmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmiştir. Bella Thorne'un hayat verdiği Roni bir tehdit masajı alır. Bu tehdit mesajı mezardan gelmiştir. Roni'nin arkadaşı olan Kirk'te olaya dahil olunca ölüler ve yaşayanlar arasında bir bağlantı kurmaya çalışırlar. Roni, oldukça gizemli olan dünyada kurnaz bir katili yakalamak için mücadeleye girişir.

2018 tarihinde gösterime girmiş olan filmde Bella Thorne, Richard Harmon, Thomas Elms ve Sara Thompson yer almaktadır.

Midnight Sun (Geceyarısı Güneşi)

Romantik içerikli bir film olan Midnight Sun filminde dram unsurlarıda yer almaktadır. Güneşe karşı alerjisi olan Katie sadece akşamları dışarı çıkabiliryordur. Dışarı çıktığı bir gün eski aşkı olan Charlie ile karşılaşır. Çocukluk aşıkları tekrar biraya geldikleri için çok mutlu olurlar. Çünkü bu ikili yeni bir ilişkiye başlamak için adım atacaklardır.

Midnight Sun filminde Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger ve Rob Riggle başrolleri paylaşmaktadır. Ayrıca filmin gösterim yılı 2018'dir.