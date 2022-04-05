En iyi Ansel Elgort filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Sinemaseverlerin yakından tanıdığı Ansel Elgort'un en sevilen ve gişe başarısı yakalayan bazı filmlerinin mutlaka izlenmesi önerilmektedir.

En İyi Ansel Elgort Filmleri

Oyuncu Ansel Elgort'un oynadığı pek çok filmin yanında yer aldığı bazı diziler de bulunmaktadır. Uyumsuz Serisi isimli film dizisi bunlardan birisidir. Son derece başarılı olmuş bir seridir.

En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Ansel Elgort hayranları ve oyuncunun sevenleri onun her türlü filmini yakından takip etmektedirler. Ansel Elgort severlerin bildiği en çok izlenen filmlerinden bazıları şunlardır:

Bebek Sürücü: Yapım yılı 2017 olan ve oyuncu Ansel Elgort'un şimdiye kadar ki en iyi filmlerindendir. Ansel Elgort'un Bebek Sürücü filmindeki performansı gerçekten göz dolduruyor. Film ayrıca Akademi Ödülleri'nde En İyi Ses Kurgusu'na aday gösterildi. Diğer oyuncu Kevin Spacey'nin de başarısı göz ardı edilmemelidir. Bebek Sürücüsü, bir aksiyon ve kovalamaca filmidir. Filmin, bir hırsızlık ekibi için kaçış sürücüsü olarak çalışan adam hakkındadır.

Aynı Yıldızın Altında: Eleştirmenler tarafından çok alkış alan ve beğenilen bu filmin yapım yılı 2014. Oyuncu Ansel Elgort'un kariyerinde de önemli bir yere sahip olan bu film başarısı ile göz doldurmuştu. Denilebilir ki Asel Elgort'un kariyerinde birden çok basamak atladığı film bu film olmuştur. Ansel Elgort'un filmde başrolü paylaştığı diğer oyuncu Shailene Woodley adete kendisinin gölgesinde kalmıştır. Filme o dönem büyük bir hit oldu ve seyirciden de tam not aldı. Filmin konusu esasında oldukça hüzünlü, iki farklı kanser türünden muzdarip, iki genç insan etrafında dönen bir hikaye. Filmin dikkat çeken bir özelliği de filmde yer alan oldukça anlamlı, derin ve zekice konuşmaların genç karakterler tarafından son derece başarılı bir şekilde yansıtılmasıdır.

Carrie: 2013 yılı yapımı bu film oyuncu Ansel Elgort'un kariyerinde önemli bir yer tutar. Film, Stephen King romanının uyarlamasıdır. Bu filmde Ansel Elgort'un kısa fakat önemli bir rolü vardır. Carrie filminin hikayesi kısaca şöyledir: Carrie, telekinetik güçleri olan çekingen bir genç kızdır. Aşırı dindar bir anneye sahip olan Carrie kaçmak ister ama annesi onu tutar. Carrie bir gün kız arkadaşının ilk regl halini gösteren ve çığlık çığlığa bağırdığı bir video çeker. Bu hadisenin arkasından bir dizi olaylar meydana gelir. İşte Ansel Elgort bu noktada Carrie ile barışmak isteyen kız arkadaşının devreye soktuğu ve kendisini baloya davet eden iyi kalpli adamdır.

Kuralsız: Ansel Elgort'un ses getiren bir filmi de bu filmdir. Filmin kahramanı kendini ve sevdiklerini kurtarmak için amansız bir savaş vermektedir. Film akışı içerisinde evrensel konulara benlik, kimlik, kurallar ve aşk gibi kavramlara da değinmektedir.

Düzenbazlar Kulübü: Oyuncu Ansel Elgort'un rol aldığı bu film gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Epey ses getiren filmin gişe hasılatı da bu durumu desteklemektedir. Düzenbazlar Kulübü filminin konusu 1980'li yıllarda Amerika'yı sarsan bir olaya dayanmaktadır. Bir grup Harvard mezunu genç bir dolandırıcılık şebekesi kurar. Başta işler planladıkları gibi gider. Ancak bir süre sonra işler sarpa sarar ve rayından çıkar. Hızlı, hareketli ve ilginç bir film olan Düzenbazlar Kulübü'nü izlemeyenlerin izlemesi önerilir.