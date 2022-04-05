En iyi Amitabh Bachchan filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Amitabh Bachchan, 1942 yılında Allaha af şehrinde dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncunun Hint sinemasında birçok yapımda rol aldığı bilinmektedir. Yaşından dolayı birçok yapımda rol almış olan usta bir aktördür. Ayrıca en ünlü Hintli oyunculardan olan Abhishek Bachchan'ın da babasıdır. Amitabh Bachchan birçok filmde oynamış olsa da bazı filmleri daha çok sevilmiştir.

En iyi Amitabh Bachchan Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Chehre

Aşk Hikayeleri (Mohabbatein)

Pink

Hindistan Eşkiyaları

Piku

Sarkar

Chehre

Bu film Amitabh Bachchan filmleri arasında oldukça çok sevilmektedir. Filmde işlenen hikaye son derece gizemli ve gerilim yüklüdür. Bir reklam ajansı yöneticisi yaptığı yolculukta tehlikeli bir kar fırtınası içerisinde kalır. Bu tehlikeli durumundan kurtulmak için yaşlı bir adamın evine sığınır. Ancak aklına hiç gelmeyecek olayların tamda ortasında kaldığını farkeder.

İlgi çekici olan Chehre filminde Amitabh Bachchan, Emraan Hashmi, Rhea Chakraborty ve Sidhant Kapoor gibi ünlü oyuncular rol almıştır. Filmin gösterim tarihi ise 2021'dir.

Aşk Hikayeleri (Mohabbatein)

En çok sevilen Hintli oyuncuların bir araya geldiği bu 2000 yapımı filmde büyük bir aşk hikayesi anlatılmaktadır. Filmde sevmekten daha önemli bireyin olmadığı vurgulanmıştır.

Etkileyici bir yapım olan Aşk Hikayeleri filminde Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Shamita Shetty ve Jugal Hansraj gibi önemli Hintli yıldızlar rol almıştır. Bu filmi mutaka herkesin izlemesi gerekmektedir.

Pink

Pink filmi Amitabh Bachchan'ın başarılı performans sergilediği yapımlardan birisidir. Bu film 2016 yılında gösterime girmiş bir yapımdır. Filmde Amitabh Bachchan, Taapse Pannu, Angad Bedi ve Kirti Kulhari rol almıştır.

Rajveer Singh ve arkadaşları sarhoş oldukları bir gece 3 tane kızı taciz ederler. Kızlar bu kişilerden şikayetçi olurlar. Rajveer bu durumdan kurtulmak için iyi bir avukat tutmak ister. Bulduğu avukat ise son derece farklı bir kişi olacaktır.

Hindistan Eşkiyaları

Hindistan'ın en sevilen oyuncusu hiç şüphesizki Aamir Khan'dır. Hintli oyuncu dünya çapında geniş bir kitle tarafından çok fazla ilgi görmektedir. Hindistan Eşkiyaları filmide Aamir Khan ile Amitabh Bachchan gibi iki önemli yıldızı biraraya getirmiştir. Film 1795 yılından kurgusal bir hikayeyi anlatmaktadır.

Gişede büyük bir rekor kıran filmde Aamir Khan, Amitabh Bachchan ve güzel oyuncu Katrina Kaif rol almıştır. Gösterim tarihi ise 2018'dir.

Piku

2015 yapımı olan bu Hint filmi drama ve komedi türünde bir yapımdır. Filmde Piku ve babasının hikayesi anlatılmaktadır. Piku'nun babası kronik kabızlık yaşayan yaşlı bir adamdır. Bu durum çevresindeki insanları sinirlendirmektedir. Bir gün Piku ve babası başka bir şehre taşınmaya karar verirler. Ancak Piku'nun babası bu işi zorlaştıracaktır.

Piku filminin kadrosunda Amitabh Bachchan, Deepika Padukone ve Irrfan Khan bulunmaktadır.

Sarkar

Sarkar filmi Amitabh Bachchan'ın oyunluğunu konuşturduğu 2005 yapımı bir. filmdir. Filmin türü ise suç ve dramdır. Ayrıca Amitabh Bachchan bu filmde oğlu ile birlikte rol almıştır. Filmde bir ailenin yaşamış olduğu olaylar işlenmiştir. Oldukça nüfuzu olan bu ailenin başında Subhash Sarkar bulunmaktadır. Ailenin başı çocukları yüzünden belaya girecektir.

Filmde Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Tanisha ve Kay Kay Memon gibi ünlü yıldızlar rol almıştır.