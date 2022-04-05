En iyi Alexandra Daddario filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Alexandra Daddario, 1986 tarihinde doğmuş olan ABD'li film yıldızıdır. Oldukça iyi işler çıkaran güzel oyuncu birçok filmde rol almayı başarmıştır. Oyunculuğu halen aktif olarak yapmaktadır. Tüm dünyada hayran kitlesi bulunan Amerikalı oyuncunun oynadığı her film gişede büyük başarılara ulaşmıştır.

En iyi Alexandra Daddario Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı

Percy Jackson: Canavarlar Denizi

San Andreas Fayı

Baywatch

Lost Girls & Love Hotels (Kayıp Kızlar ve Aşk Otelleri)

Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı

Oldukça ilgi çeken bir konuya sahip olan Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı filminde güzel oyuncu Alexandra Daddario'da rol almıştır. Percy adında kendi halinde olan genç, Mitolojik Yunan Tanrısı Poseidon ve sıradan bir kadının oğludur. Zeus'un şimşegi çalınınca Percy adlı gencinde hayatı değişecektir. Çünkü bu genç şimşeği bularak kendini kanıtlamak zorundadır.

2010 yapımı olan bu sinema filminde Alexandra Daddario, Logan Lerman, Pierce Brosnan ve Brandon T. Jackson gibi isimler oynamıştır. Filmin yönetmeni ise Chris Columbus olarak bilinmektedir. Ayrıca bu film macera ve fantastik türden bir filmdir.

Percy Jackson: Canavarlar Denizi

İlk filmin göstermiş olduğu başarının ardından Percy Jackson: Canavarlar Denizi adlı film çekilmiştir. Alexandra Daddario bu filmde bir kez daha Annabeth Chase karakterine hayat vermiştir. İlk fimde maceradan maceraya koşan Percy, bu kez Altın Postu bulmak için harekete geçecek. Yanında ise her zamanki gibi güvenilir dostları olacaktır. Ancak bu sefer işi oldukça zordur. Çünkü hiç tahmin edemeyeceği varlıklar ile savaşması gerekecektir.

Fantastik ve macera türündeki bu devam filminde Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Logan Lerman ve Leven Rambin başrollerde yer almaktadır. Filmin gösterim tarihi ise 2013 tarihidir.

San Andreas Fayı

Oldukça etkileyici sahneleri olan bu macera ve gerilim filminde durmak bilmeyen bir aksiyon bulunmaktadır. Filmin başından sonuna kadar heyecan hiç bitmeden devam etmektedir. Bir arama kurtarma görevlisi olan Tom, birçok başarılı iş yaparak insanların hayatını kurtarmaktadır. Ancak evliliğini kurtarmaya gücü yetmez. Bundan dolayı eski eşi Emma ile arası açılır.

San Andreas fayı olarak adlandırılan fay hattının kırılması ile California'da büyük bir deprem olur. Bunun üzerine ABD'nin birçok eyaleti bu durumdan etkilenir. Tom ise hem eşini hem de kızını bu felaketten kurtarmak için büyük bir mücadeleye girişecektir.

2015 yapımı olan filmde Dwayne Johnson, Alexandra Daddario ve Carla Gugino başrollerde bulunmaktadır.

Baywatch

Bu film, meşhur Sahil Güvenlik dizisinden uyarlanan oldukça ilgi çekici bir yapımdır. Filmde kendilerini işine adamış olan bir ekibin sahildeki maceraları anlatılmaktadır. Alexandra Daddario'da filmde Summer Quinn karakterine hayat vermiştir.

Baywatch adlı film aksiyon ve komedi türünde bir filmdir. Başrollerde ise Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Zac Efron ve Kelly Rohrbach gibi isimler oynamaktadır.

Lost Girls & Love Hotels (Kayıp Kızlar ve Aşk Otelleri)

Gerilim ve dram türündeki filmde Margaret adlı İngilizce öğretmeninin hikayesi anlatılmaktadır. Margaret gizemli bir yakuza olan Kazu ile tanışır. Bu tanışma oldukça farklı bir hikaye çıkmasına yol açacaktır.

2020 yapımı olan filmde Alexandra Daddario, Tekehiro Hira, Kate Easton ve Carice Van Houten rol almıştır.