En Çok Kullanılan Cilt Gençleştirme İşlemleri

Yaşlılık önleyici kremler, cerrahi operasyonlar, lazer uygulamalar, dolgular, botoks, kök hücre tedavisi ve pek çok daha farklı yöntem daha canlı daha pozitif ve dinç görünmek için yapılıyor. Gençleşme etkilerinin en çok araştırıldığı yer ise kuşkusuz yüz bölgesi. Çünkü insanlar günlük hayatlarında ikili ilişkilerinde en çok yüzlerini kullanıyorlar ve en görünürdeki yer aslında yüzler. İnsanların sabah kalktıklarında ilk baktıkları yer de yine yüzleri. Bu nedenle yüzlerindeki ifade değişikliklerini zaman içinde değiştirmek isteyen kişiler cilt gençleştirme işlemleri ile bunu sağlamayı hedefliyorlar. Cilt gençleştirme işlemleri yaptırarak daha canlı daha dinamik bir yüze sahip olmak, kırışıklıklardan, güneş lekelerinden, cilt lekelerinden, siyah noktalardan kurtulmak bir noktaya kadar mümkün oluyor.

Botoks deri altına enjekte edilen bir ilaç diyebiliriz. Özellikle kırışıklığı bol olan bölgelere uygulanıyor. Kırışık olan bölgedeki boşluklar botoks serumları ile dolduruluyor ve daha gergin bir görüntü elde ediliyor.

Bir diğer cilt gençleştirme yöntemi dolgu yöntemi, özellikle dudak bölgesinde sıklıkla tercih edilen bu yöntem herhangi bir his kaybına neden olmadan daha dolgun dudaklara sahip olmanızı sağlıyor. Dudak çevreniz, dudağınız üzerindeki çizgiler vb. yüz bölgesi kırışıklıkları için ideal bir yöntem. Kullanılan dolgular 4-6 ay arasında vücut tarafından eritilerek dışarı atılıyor. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan olumlu sonuçlar veren bir yöntem olarak biliniyor.

Bir diğer uygulama lazer uygulamaları, cilt gençleştirme için deri altındaki bölümleri çok küçük noktacıklar şeklinde yakarak, etrafındaki sağlam dokudan yanan bölüme doğru bir iyileşme hareketinin başlatılması ile doku onarımı, leke onarımı yapılabiliyor. Deri altındaki iyileşme süreci aynı zamanda cildinizin gençleşmesine yardımcı oluyor.



Dermapen yöntemi kaleme benzer bir alet ile ucundaki mini iğnelerin deri altında küçük oyuklar açması ve bu oyukların iyileşme süreci de girdirilerek vücut tarafından onarılmasıyla yeni dokular elde ederek daha iyi bir görünüm elde etmektir. Dermapen ile sivilce tedavisi, iz leke tedavisi, doku sıkılaşması gibi işlemler yapılarak cildinizi daha genç görünmesi sağlanabiliyor.