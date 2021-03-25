En Benzersiz Kahve Keyfi, Vestel’le Olur

Kahve severlerin beklentilerine karşılık verecek yeni bir projeye imza atan Vestel ve kahve.com; kahve aboneliği ile değişen tüketici beklentilerine yanıt vererek keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Kahve aboneliği ile müşteriler Vestel’in sunduğu 4 farklı abonelik seçeneğinden kendilerine en uygun olanını seçerek; Vestel filtre kahve makinelerinin yanında 12 ay boyunca kahve.com’daki 20’den fazla ülkenin farklı bölgelerinden gelen 70’i aşkın nitelikli çeşide sahip Moliendo Finest Coffee marka kahvelerle, lezzetli ve keyifli bir kahve deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Kampanya kapsamında sunulan Siyah, Inox, Retro ve Taze Abonelik paketi seçenekleri ile kahve tutkunu Vestel müşterileri hem beğenilerine hem de bütçelerine en uygun alternatif ile ilerleyebiliyorlar. Siyah Abonelik paketi ile müşteriler 89 TL’ye 1 yıllık kahve aboneliği yanında Siyah Kahve Makinesine ayrıca bir ücret ödemeden sahip olabiliyor. Inox Abonelik paketinde Inox Kahve Makinesi ile birlikte aylık 129 TL’ye; Retro Abonelik paketinde Retro Kahve Makinesi ile birlikte aylık 129 TL’ye ve Taze Abonelik Paketi’nde Taze Kahve Makinesi ile birlikte ayda 199 TL’ye 1 yıllık kahve aboneliği ile kahve keyfini doyasıya yaşıyorlar. Kahve severler, 12 ay boyunca her ay 89 TL değerinde kahve.com kahve çeki ile farklı kahve seçeneklerini deneyimleme imkanına da sahip oluyor.

Vestel’in kahve.com ile gerçekleştirdiği özel kampanya; seçili Vestel Mağazalarında kahve sever Vestel müşterilerinin beğenisine sunuluyor.