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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Emily Ratajkowski'nin Hamile Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid USA

Emily Ratajkowski'nin Hamile Stili

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Emily Ratajkowski'nin Hamile Stili
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"Emily Ratajkowski, model, oyuncu ve iş kadını kimliğinin yanında, son zamanlarda hamileliğe kattığı yeni tarzıyla da çok konuşuluyor. "

29 yaşındaki genç model, ne giyse yakışıyor. Son olarak, şık sonbahar tarzıyla görüntülenen Ratajkowski, bol kot pantolonu, hamileliğini ön plana çıkaran göbeği açıkta bırakan beyaz gömleği ve camel ceketiyle yine farklı tarzını konuşturmaya devam ediyor.

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Sokak Stili: Emily Ratajkowskiden Blazer Ceket Giyme Dersleri
Sokak Stili: Emily Ratajkowski'den Blazer Ceket Giyme Dersleri

Erkeklerin ve moda tasarımcılarının imajıyla ilgili güçlü denemeler yazan bir kadın olarak Emily, yaklaşan doğumuna rağmen, anneliğin tarzını etkilemesine izin vermiyor. Giyim konusunda tercihleri hemen hemen hiç değişmeyen ünlü model, her fırsatta göbek dekolteli bluzları tercih ediyor. Tıpkı gebelikten önce olduğu gibi; aynı saç, küpeler, bol pantolon ya da taytlar ve her şey… 

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Emily Ratajkowski’nin Güzellik ve Beslenme Sırları
Emily Ratajkowski’nin Güzellik ve Beslenme Sırları
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