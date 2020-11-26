Emily Ratajkowski'nin Hamile Stili

29 yaşındaki genç model, ne giyse yakışıyor. Son olarak, şık sonbahar tarzıyla görüntülenen Ratajkowski, bol kot pantolonu, hamileliğini ön plana çıkaran göbeği açıkta bırakan beyaz gömleği ve camel ceketiyle yine farklı tarzını konuşturmaya devam ediyor.

Erkeklerin ve moda tasarımcılarının imajıyla ilgili güçlü denemeler yazan bir kadın olarak Emily, yaklaşan doğumuna rağmen, anneliğin tarzını etkilemesine izin vermiyor. Giyim konusunda tercihleri hemen hemen hiç değişmeyen ünlü model, her fırsatta göbek dekolteli bluzları tercih ediyor. Tıpkı gebelikten önce olduğu gibi; aynı saç, küpeler, bol pantolon ya da taytlar ve her şey…