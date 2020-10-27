Emily Ratajkowski Hamile Olduğunu Duyurdu!
"Ünlü model ve oyuncu Emiliy Ratajkowski, sosyal medyada yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı."
Kendi bikini markasına verdiği cesur pozlarla hafızalara kazınan, sokak stili ile çok beğenilen Emily Ratajkowski, bir süredir bol, oversize kıyafetlerle görüntüleniyordu. iddialı stili ile bilinen modelin bu yeni tarzı bir hayli merak uyandırmıştı. Nedeni ise belli oldu. Emily Ratajkowski, hamile olduğunu duyurdu.
Vogue'un ABD edisyonuna kapak olan model, büyümeye başlayan karnı ile dergiye özel pozlar verdi. O pozları sosyal medyadan paylaşarak müjdeli haberi takipçileri ile paylaşan Emily Ratajkowski, bebeğinin cinsiyetini ise doğana kadar öğrenmeyeceklerini söyledi.
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“Who will this person be? What kind of person will we become parents to? How will they change our lives and who we are?” For our digital cover story, @emrata reflects on her pregnancy–and why she doesn’t want to reveal the gender of her child. Tap the link in our bio to read her story. Photographed by @cassblackbird, Fashion Editor @jordenbickham Written by @emrata Hair @rubi_jones Makeup @romyglow Production @tr1scuit