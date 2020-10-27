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Haberler >Mahmure >Eğlence >Sosyal Medya>Emily Ratajkowski Hamile Olduğunu Duyurdu!
Sosyal Medya

Emily Ratajkowski Hamile Olduğunu Duyurdu!

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Emily Ratajkowski Hamile Olduğunu Duyurdu!
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"Ünlü model ve oyuncu Emiliy Ratajkowski, sosyal medyada yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı."

Kendi bikini markasına verdiği cesur pozlarla hafızalara kazınan, sokak stili ile çok beğenilen Emily Ratajkowski, bir süredir bol, oversize kıyafetlerle görüntüleniyordu. iddialı stili ile bilinen modelin bu yeni tarzı bir hayli merak uyandırmıştı. Nedeni ise belli oldu. Emily Ratajkowski, hamile olduğunu duyurdu.

Vogue'un ABD edisyonuna kapak olan model, büyümeye başlayan karnı ile dergiye özel pozlar verdi. O pozları sosyal medyadan paylaşarak müjdeli haberi takipçileri ile paylaşan Emily Ratajkowski, bebeğinin cinsiyetini ise doğana kadar öğrenmeyeceklerini söyledi.

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