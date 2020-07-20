Elma Tipi Vücut Yapısı Demansa Yakalanma Nedeni Olabilir

İlerleyen yaş ile birlikte kadınlarda metabolik olarak kalori yakma yeteneği yavaşlıyor, kilo yönetimi de menopozla birlikte hormonal değişimler nedeniyle giderek zorlaşıyor. Bu dönemde işlenmiş gıdalardan uzak durmak, sebze ağırlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak gibi önleyici yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo yönetimi konusunda başarı sağlayabilirsiniz.

Sadece kilo alıp vermek değil, vücut kitle indeksi (BMI) ve bel çevresi ölçüsünün düzenli olarak ölçülmesi gerekiyor. Metabolik hastalıklarla ilgili ancak bu şekilde farkındalık sağlayabiliriz. Elma tipi vücut yapısına sahip kadınlar özellikle menopoz öncesi ve menopoz döneminde kilo alma eğiliminde oluyorlar. Sağlıklı bir yaşlanma süreci için kilo yönetimine önem verilmesi geekiyor.

Obezite ve demans ilişkisi

International Journal of Epidomology’de yayınlanan 6582 kadın üzerinde yapılan araştırmada BMI değeri 30’dan daha yüksek olan obezite sınırında bulunan kadınların demansa yakalanma olasılığının, BMI değeri 18-25 aralığında olan normal kiloda kabul edilen kadınlardan daha yüksek olduğu açıklanıyor. BMI ile birlikte bel çevresi ölçüsünün de önemini vurgulayan araştırmada hem kadın hem de erkeklerin riskli grupta olduğu belirtiliyor.

Sorunun temelinde hücresel iletişimi sağlayan proteinler, yani sitokinler ve yağ hücrelerinden türeyen hormonlar yer alıyor. Bu şekilde vücutta bulunan fazla yağın, kan damarlarının beyne oksijen taşımasında sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Maalesef demansa kadar ilerleyen bir durum yaşanıyor.

Demans hastalığı 21. yüzyılda en çok rastlanan sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yaşam kalitesini düşüren ve bakıma muhtaç hale getiren demans için farkındalık ve erken teşhis çok önemli. Toplumlarda yükselen obezite oranı, sağlıksız yaşam tarzı seçimleri ve çevresel faktörlerle bir araya geldiğinde tehlike çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.

Risk faktörlerini erken yaşta belirleyerek, sağlıklı yaşam için adımlar attığımızda demans gibi birçok hastalığı da önleyebiliriz. Bütüncül sağlık ve koruyucu hekimlik ile bu sorunları toplumsal anlamda azaltabiliriz.