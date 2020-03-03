Elma Sirkesi İle Duş Alırsanız Ne Olur?

Elma sirkesi, elma suyunun fermantasyonu ile elde edilir ve doğal bir üründür. Elma sirkesini duş sırasında kullanarak cildinizde birçok şeyi iyileştirebilirsiniz. Elma sirkesi ile duş alırsanız ne olur? İşte cevaplar...

Cildin nem dengesini korur

Elma sirkesi vücudumuzdaki pH seviyesini dengeler. Bu nedenle cildiniz fazla kuruyorsa ya da çok çabuk yağlanıyorsa bu durumları sonlandırmak için duş alırken durulanma suyunuza birkaç damla elma sirkesi damlatabilirsiniz.

Kötü kokuları engeller

Vücudunuzda kötü kokuların oluştuğu bölgeleri düzenli olarak sirke ile silerseniz, kokuların yok olmasını sağlayacaktır.

Kepekler ile savaşır

Elma sirkesi, antibakteriyel ve anti-fungal özelliklere sahip harika bir üründür. Bu özelliği sayesinde ise saç derisinde oluşan bakterileri öldürür, kepek sorununu ortadan kaldırır ve daha sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardım eder.

Sivilceleri kurutur

Elma sirkesinin cilt için en bilinen özellerinden biri ise sivilce ve aknelere iyi gelmesidir. Duş sırasında durulama suyunuza ekleyeceğiniz birkaç damla elma sirkesi, sivilcelerinize de iyi gelecektir.

Güneş yanıklarını iyileştirir

Eğer cildinizde güneş yanıkları varsa banyo suyunuza bir fincan kadar elma sirkesi ekleyin ve bununla durulanın. Eğer küvetiniz varsa bu suyun içine girin ve 10 dakika bekleyin.

Elma sirkesinin sayısız faydaları olduğu haberlerini sıklıkla okuyoruz. Birçok uzman da bu konuda açıklamalar yapıp, bu ürünün yararlarından bahsediyorlar. Ancak siz yine de cildiniz ya da hastalıklarınız için kullanmadan önce bir uzmandan onay almayı ihmal etmeyin, bizden söylemesi.