Elma Nasıl Yetişir? Elma Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Elma Türkiye'de farklı bölgelerde yetişebilen ve üretim bölgesine göre farklı türleri olan bir meyvedir. Batı Asya kökenli olan bu meyve pek çok farklı tarifi süslemektedir.



Elma Nasıl Yetişir?



Elma dünyanın her bölgesinde yetişen ve yaygın olarak ulaşılabilen bir meyvedir. Dünyada yaklaşık 7500 farklı elma çeşidi bulunur. Elmaların sağlıklı şekilde büyümeleri için uygun sıcaklığa ve toprağa sahip olması önem taşır. Elma bitkisinin 7 derece altında 1000 saat kadar bir soğuklanma süresine sahip olması, meyve üretimini artırır ve hızlandırır.



Fazla soğuğa gelmeyen elma bitkileri, 20 - 26 derece arası sıcaklıklarda ideal olarak yetişir. Elmanın olgunluk döneminde yağış olaylarının gerçekleşmesi meyve sağlığını olumsuz etkiler. Her çeşit toprakta yetişebilen elma, fazla rüzgarı ve sert hava koşullarını sevmez. Ticari elma yetiştiriciliğinde toprağın yabani otlardan temizlenmesi, havalandırılması ve gübrelenmesi ile birlikte uygun sıcaklık ve güneş ışığının bulunması elmaların sağlıklı ve bol olmasını sağlar.



Elma Nerede Yetişir?



Batı Asya kökenli olan elma, tarihçede Asya'dan Akdeniz'e ve Batı Avrupa'ya yayılmıştır. Ilıman iklim koşullarının olduğu her ülkede yetişebilen elma, -30 dereceye kadar soğuklara dayanabilir. Dünyada muz üretiminden sonra ikinci sıra gelen elma, her ekonomik seviyede olan bir meyvedir. Bu nedenle herkesin kolayca ulaşabileceği bir meyvedir.



Elma Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



İnsan vücudunda doğal antioksidan görevi yapan elma, hem sağlıklı hem de besleyici bir meyvedir. Elma ülkemizin her bölgesinde yetiştirilebilir. Bölgesine ve yetişme koşullarına göre tatlı, sulu ve ekşi olabilen elmaların farklı çeşitleri vardır. Ülkemizde elma yetiştiriciliği ile öne çıkan ilimiz Isparta ilidir.



Elma Türkiye'de Isparta dışında Akdeniz kuşağında bulunan bütün illerimizde yetiştirilebilir. Ayrıca Ege Bölgesi ile Batı ve Doğu Marmara bölgelerinde de elma yetiştiriciliği yaygındır.



Elma En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Elma dünyanın hemen hemen her ülkesinde yetiştirilir. Dünyadaki elma üretiminin en fazla olduğu ülke Çin, ikinci ülke ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. Üçüncü sırayı ise Türkiye alır. İtalya, Polonya, Fransa ve Hindistan gibi ülkeler elma yetiştiriciliğinde listenin devamında bulunurlar.