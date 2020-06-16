Ellerinizi Temiz Tutayım Derken Hastalanmayın! Batma, Kızarma ve Yanma Oluyorsa…

Elleri uzun süre sabunla ovalayarak yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda dezenfektan ürünler kullanılıyor. Ancak el hijyenini sağlamak için kullanılan dezenfektanların sık veya yanlış kullanımının deride tahriş, kızarıklık, kabuklanma ve yaralar ile sonuçlanan el egzamalarına yol açması kaçınılmaz oluyor.

Son haftalarda dermatoloji kliniklerine gelenlerin büyük çoğunluğunu ellerde yanma, batma, kızarıklık ve kaşıntı şikâyeti ile başvuran hastalar oluşturuyor. Bu hastalarda genellikle sık su, sabun, çamaşır suyu, kozmetik ürünlerin ve alkol bazlı ürünlerin kullanımına bağlı alerjik maddelere hassasiyetin artması ve tahriş gelişiyor. Ayrıca elde gelişen egzama daha sonra yüz ve vücuda da yayılabiliyor. Çocuklarda da derinin çok ince ve hassas olmasına bağlı aynı şekilde elde tahriş ve kızarıklık görülüyor.

Solunum yolu hastalığı yapabilir

Temizlik için kullanılan malzemeler farklı kimyasal maddeler içeriyor, uzun süreli maruziyet solunum sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle astım, kronik bronşit gibi hastalıkları olan kişilerde nefes darlığı görülebiliyor.

Bu ürünlerin dikkatli kullanılması, mekanların sık sık havalandırılması, kimyasal maddelerin kesinlikle bir arada kullanılmaması gerekiyor. Solunum yollarındaki rahatsızlıkların yanı sıra gözlerde yanma, batma ve kızarıklık da sık karşılaşılan tahriş bulguları arasında.

Sıvı sabun yerine kalıp sabun

Bir yandan koronavirüse karşı korunurken diğer yandan cilt sağlığımızı da tehlikeye atmamak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Ellerdeki tahrişin önlenmesi için bu önerileri dikkate alın:

1- Ev temizliği yaparken muhakkak eldiven kullanın.

2- Temizlik işlemi sırasında çok sıcak ya da soğuk olmayan, ılık su kullanın.

3- Dışarıdan gelen paketlerin, marketten aldığınız ürünlerin temizliği esnasında eğer çamaşır suyu ya da dezenfektan gibi tahriş edici ürünler kullanıyorsanız bu işlemi de eldivensiz yapmayın.

4- Ellerinizi yıkadığınız sabunun cildi tahriş etmeyen, nemlendirici içeriğe sahip olmasına dikkat edin. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanarak egzama riskini azaltabilirsiniz. Gliserin ya da zeytinyağı içerikli sabuhları tercih edebilirsiniz.

5- Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici bir krem kullanın. Vazelin, gliserin, lanolin gibi su tutucu içeriği yoğun kremler özellikle tercih edilebilir. Bu kremleri uyguladıktan sonra ellerin 10-15 dakika poşet veya eldivenle sarılması bu kremlerin emilimi arttıracağından derinin iyileşmesini hızlandırır.