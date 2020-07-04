Elleriniz Yaşınızı Ele Vermesin! İşte Elleri Genç Tutma Yöntemleri...

En çok yaşımızı ele veren yerlerimiz; yüz, eller ve boyundur. Medikal Estetik işlemler yani ameliyatsız gençleştirme uygulamalarının her geçen gün popülerliği artıyor.

Yaşladıkça, ellerimizin cildi biraz ince olduğu için deformasyonlar kendini daha kolay ele verir. Damarlar belirginleşir, kahverengi lekeler ve kırışıklıklar oluşur. Çok zayıf kişilerde de el yaşlanmasının daha erken olduğunu görebiliriz. Güneş, ellerin yaşlanmasında çok etkili bir faktördür.

Elleri nasıl genç tutabiliriz?

1- Koruma: Güneşten koruma el gençliği için çok önemli.Yüksek faktörlü koruyucular ya da doğal yağlarla hazırladığınız koruyucuları kullanabilirsiniz.

2- Nemlendirme: Nem kaybı yaşlanmanın en önemli belirtilerindendir. Bol sıvı almak ve dışardan nemlendirmek çok önemli.

3- Peeling: Kuru cilt ölü deri demektir. Ölü deriden cildi arındırmak, yenilik ve tazelik sağlar.

4- Yaşlanma lekelerini gidermek: Doğal yollarla limonsuyu iyi gelirken, leke açıcı kremler ya da leke açıcı mezoterapiler de doktorunuz tarafından tavsiye edilebilir.

El üzerine dolgu ve mezoterapi uygulamaları yapılabilir. El üstünde FDA onayı almış olan mineral dolgu ya da hyaluronikasit bazlı dolgular, restylane lyft ve radiesse kullanılır.

Pratiğinde el dolgu uygulamaları sık yapılan uygulamalar arasında. El gençleştirmede, mezoterapi, kimyasal peelingler, lazer uygulamaları kullanıldığı gibi, vücuttan alınan yağların ellere transfer edilmesi de mümkündür.