Ellere Bakımın Tam Zamanı

Sıcak havalardan en çok eller ve cildimiz etkilenir ve her cilt tipi hem sıcaklara hem de bu aralar sıkça kullanılan dezenfektanlara karşı farklı tepkiler veriyor. Aşınmış ve yıpranmış ellerin ihtiyaçlarını farklı krem çeşitleriyle gidermek mümkün.

SİNOZ’un egzotik kokulu 7 farklı el kremini,ister tek tek ister set halinde satın alabilir, çanta boyu ile her an her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Her bir el kreminin içeriğinde bulunan shea yağı cilde kusursuz bakımı yaparken yağlılık hissi bırakmıyor.

Yoğun Nemlendirici El Bakım Kremi ise içeriğindeki shea yağı, panthenol ve vitamin E’nin besleyici etkisi ile ellerinizi yoğun nemle buluşturuyor.

SİNOZ Jel Kolonya ise limonun ferahlatıcı kokusu hijyenik el temizleyici jel ile birleşiyor ve günün her anı çantanızda, etkili temizlik sağlıyor.

SİNOZ ürünlerine ücretsiz kargo, aynı gün teslimat ve kapıda ödeme avantajıyla sahip olmak mümkün.