Elipse Mide Balonu Nedir? Kimlere Uygulanır, Nasıl Kilo Verdirir?

Elipse Mide Balonu Nedir?

Yeni nesil yutulabilir Elipse mide balonunu anlatmadan önce genel olarak mide balonunun ne olduğundan ve işlevinden söz etmek gerekir. Mide balonu, mide içerisine yerleştirilen silikondan bir daire biçiminde olan esnek materyaldir. Bu materyalin hem sıvı veya hava ile doldurulabilen hem de altı ya da on iki ay midede kalabilen türleri vardır. Bu cisim, endoskopi yöntemiyle kişinin midesine belirli bir hacim miktarı ile şişirilerek yerleştirilir. Sedasyon dediğimiz anesteziden çok daha hafif bir uyutma yönteminin kullanıldığı bu uygulamalarda, balonun zamanı geldiğinde çıkartılması da aynı şekilde endoskopi ile yapılır.



Elipse yutulabilir mide balonu ise geleneksel mide balonunun uygulanmasına kıyasla daha kolaydır. Neredeyse ilaç içmek kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilen bir yönteme sahiptir. Bu işlemde şişirilebilir balon, yutulabilir küçük bir kapsül içerisinde yer alır. Bu kapsülün ucunda da kapsülün mideye indikten sonra içerisine sıvı enjekte edilmesini sağlayacak bir kateter, yani çok ince bir hortum bulunur. Kişiden bu balonu ağız yoluyla yutması istenir. Ardından hekim, kapsüllün mideye indiğinden radyolojik tetkik neticesinde emin olduktan sonra kateter ucundaki araç ile balonu şişirmeye başlar. İçerisi su ile şişirilen balonun istenen hacime ulaşması yaklaşık 10 dakika sürer. Balonun şiştiğinden emin olmak için ikinci bir röntgen çekilir ve ardından kateterin mideye yerleşen balon ile bağlantısı kesilerek ağızdan çıkartılır.

25 – 30 dakika süren bu işlemden sonra diyetisyenin vereceği uygun beslenme programı ile kişinin zayıflama süreci başlamaktadır. Yutulabilir mide balonu, yaklaşık 16 hafta mide içerisinde yer alır ve bu sürenin sonunda balonun üzerindeki zaman ayarlı boşaltım mekanizması açılarak içerisindeki sıvı kendiliğinden boşalır. Herhangi bir çıkartma işlemine gereksinim duyulmadığı bu süreçte balon, boşaltım sistemi aracılığıyla doğal yollarla vücuttan çıkmaktadır.



Elipse mide balonu kimlere uygulanır?

Elipse yutulabilir mide balonu uygulaması, yapılacak çeşitli tetkiklerin ardından herhangi bir problemle karşılaşılmadığı takdirde 10 - 15 kilo fazlası olan birçok kişiye uygulanabilir.



Elipse mide balonu nasıl kilo verdiriyor?

Yeni nesil yutulabilir Elipse mide balonu da dahil tüm mide balonu uygulamalarının temel prensibi, midede hacim kaplayarak porsiyon miktarını küçültmektir. Bu yöntemler, midede kalıcı bir değişiklik yapmadan mide hacmini azaltırlar. Dolayısıyla kişiler, uygulama sonrasında tükettikleri besinlerin porsiyon miktarlarını azaltarak kalori açığı yaratırlar. Bu da düzenli bir şekilde devam ettiği takdirde kilo verimine yol açar.

Elipse mide balonu ile ne kadar kilo verilir?



Herkesin aynı miktarda kilo vermesi elbette söz konusu olamaz. Ancak genel olarak diyet kurallarına uyulması ve çeşitli spor aktivitelerinde etkin olunması halinde bu sistem ile yaklaşık 10 – 15 kilo verilebilmektedir.



Elipse mide balonunun riskleri var mıdır?

Elipse mide balonu uygulaması hayati risklere sahip bir yöntem değildir. Ancak özellikle işlem sonrası ilk iki günde kramplar, mide bulantıları ve çok nadiren de olsa kusma görülebilir. Tüm bu durumlar, işlem sonrası alışma süreci kapsamında normal değerlendirilmektedir. Bu sorunların yaşanmaması için hekim tarafından gerekli ilaçlar reçetelendirilir. Kişinin tolere edemediği sıkıntılı durumlarda ise işlem kolaylıkla iptal edilebilir.

Elipse mide balonu işlemi sonrası günlük yaşama ne zaman dönülür?

Yutulabilir elipse mide balonu işlemi sonrası hastaların büyük bir çoğunluğu normal günlük aktivitelerine en geç işlemin 2. gününde dönmektedirler. Oldukça nadir olsa da bazı kişiler daha uzun süreli yan etkiler yaşayabilmektedirler. Bu durum hastanın acı eşiğine göre değişmektedir.



Balon mideden çıktıktan sonra ne olacak?

Bu tarz ameliyatsız kilo verme yöntemlerinin en büyük amacı, işlem sonrasında kişilerde sağlıklı bir beslenme düzeni sağlamaktır. Balon midedeyken uygulanan sağlıklı beslenme alışkanlıklarına, balon mideden çıktıktan sonra da devam edilmelidir. Aksi takdirde verilen kiloları geri almak mümkündür.



Kilo vermek sizin elinizde

Kilo vermenin en sağlıklı ve en kesin yolu her zaman sağlıklı beslenme ve spor aktiviteleridir. Ancak diyet ve egzersiz ile istediği kilolara ulaşamayan obezite hastaları için ameliyatlı ve ameliyatsız obezite tedavileri gündeme gelebilir. Bu konuda uzman hekime danışarak hareket etmek sağlığınız için oldukça önemlidir.