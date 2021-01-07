Elde Yıkanan Giysilerde En Sık Yapılan Hatalar

Kumaşın türü de en az elde yıkamak kadar önemli

Elde yıkamadan önce, giysinin ne tür bir kumaştan yapıldığını bilmek gerekir. Aksi halde beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, sıcağa dayanıklı değilse rengi solabilir ya da küçülebilir. Aynı şekilde iç çamaşırları ve ince çorapların da kategorisi farklıdır. Elde yıkanması gerekenler arasında olan bu giysiler, ılık suda alkolsüz bir deterjanla yıkanmalı. Hatta bir süre suda bekletmeniz, kirlerin yumuşamasında önemli bir rol oynar. Sonrasında kiri temizlemek için kumaşı nazikçe ovalayın ve ardından kirinden arınana kadar soğuk suyla durulayın. Son olarak fazla nemi bir havluyla bastırarak alın ve kurulayın. Uzun bir işlem gibi görünebilir ancak çok sert sıkarsanız hassas giysileriniz kısa sürede yıpranabilir.

Tayt ve ince çorapları sirkeli suda bekletin

Tayt ve ince çoraplara gelince, bu tarz giysilerinizde mutlaka önceden leke çıkarıcı işlem uygulamanız önerilir. Bunun için en sağlıklı leke çıkarıcı olarak sirkeden yardım alabilirsiniz. Bir süre sirkeli suda beklettiğiniz çorap ve taytlarınızı, ılık suda ve hassas içerikli bir deterjanla yıkayın. Böylelikle onları daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Kaşmir ve yün giysilerinizi kuru temizlemeye götürmeyin

Kaşmir ve yün gibi kolay yıpranan giysilerinizi daha uzun süre kullanmak istiyorsanız, kuru temizlemeye götürmekten kaçınmanız gerekir. Çünkü kuru temizlemeciler sert kimyasallardan oluşan deterjanlar kullanabilir. Ve bu maddeler hassas giysilerinize iyi gelmez. Bunun yerine, onları evde soğuk suyla yıkamanız en iyisidir. Ilık ve sıcak suyla yıkamayı aklınızdan bile geçirmeyin. Çünkü ılık su da en az sıcak su kadar tehlikelidir, kaşmir ve yünlü giysilerin çekmesine neden olur.

Ayrıca elde yıkarken, mümkün olduğunca doğal sabunlarla yıkamaya özen gösterin. Bol suyla kiri akıtın ve düz bir şekilde kurumaya bırakın. Eğer renkli suyun aktığını fark ederseniz endişe etmeyin. Kuruma esnasında akan renkli su, kuruduktan aşırı bir renk kaybına neden olmaz.