Elastan Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Elastan Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Çok yönlü bir yapısı olan ve çok farklı alanlar üzerinde kullanılabilmekte olan Elastan kumaş, elastikiyet yapısına sahip olduğundan dolayı da bir hayli önem kazanmaktadır.

Elastan Kumaş Nedir?

Elastan kumaş, elastikiyet yapısına sahip olan bir kumaş türüdür. Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan bu kumaş türü, giyim sektöründe de büyük bir sıklıkla kullanılmaktadır. Çektiğinde uzayan ancak bırakınca tekrardan eski haline geri dönen bu kumaş türü, elastan kumaş olarak adlandırılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı giysilerde hiçbir şekilde bozukluk görüntüsü vermeyen ve oluşturmayan bu kumaş türü, her kullanımda sanki yeni alınmış hissiyatı vermektedir. Aynı zamanda elastan kumaş özelliğindeki giysileri giyen kişiler de çok kolay bir hareket kabiliyetine sahip olmaktadırlar.

Elastan Kumaş Nasıldır?

Elastan kumaş, giyim sektörünün özellikle son yıllarda vazgeçilmez bir kumaş türüdür. Elastan kumaş ürünlerinin hepsi her giyimde yeni gibi durmakta ve asla eskimiş bir görünü yansıtmamaktadır. Bu sebepten dolayı birçok moda sever son zamanlarda giyimlerinde bu kumaşa yer vermiştir. Çok beğenilmekte olan bu kumaş türü, aynı zamanda giyen kişi için de çok rahat bir hareket kabiliyeti yaratmaktadır.

Elastan Kumaş Terletir mi?

Elastan kumaşlar ter tutmamaktadır. Bu sebepten dolayı da çok fazla tercih edilmekte olan bu kumaş türü, teri emerek giyen kişiye çok kolay bir giyim imkanı sunmaktadır. Genellikle yaz aylarında tercih edilen bu kumaş türü, yazın en büyük sıcaklarda bile ter tutmamakta ve giyen kişinin terini emerek kolaylık yaratmaktadır.

Elastan Kumaş Özellikleri

Elastan kumaşın birbirinden farklı birçok özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birisi ise bu kumaşın çok farklı modellerde giysiler üzerinde kullanılabilmesidir. Bu özelliğinden dolayı neredeyse tüm moda severleri memnun etmektedir. Aynı zamanda çok dayanıklı bir yapıya sahip olan ve kolay kolay kendisinden ödün vermeyen bu kumaş türü, bu özelliği sayesinde de giyim sektörü dışında farklı alanlar üzerinde de kullanım imkanları sunmakta ve yaratmaktadır.

Uzun yıllar boyunca elastan kumaş ürünlerinin yeni gibi durmasının en büyük sebebi, aslında bu kumaş türünün tam anlamı ile leke tutmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sayede yıkarken de kullanıcılarına çok büyük avantajlar sağlayan bu kumaş türü, hiçbir zaman üstünde iz bırakmayarak da eski bir görünüm vermemektedir. Vücut hareketliliğine de izin veren bu kumaş türü, bu nedenden dolayı rahatlığı seven ve modadan da vazgeçmek istemeyen bireyler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Kullanıcılarına çok iyi bir hareket kabiliyeti sunan bu kumaş türü, sporcular tarafından da sıkça kullanılmaktadır.

Elastan Kumaş Kullanım Alanları

Elastan kumaş giyim sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektör üzerinde kullanılmaktadır.

Elastan Kumaş Esnek midir?

Oldukça esnek olan ve esnekliği ile tüm kumaş türlerini geride bırakan bu kumaş türü, kullanıcılarına çok kolay bir hareket kabiliyeti yaratmakta ve hareketlere izin tanımaktadır. Sporcular için de antrenman sırasında giyilen bu ürünler, vücut için de oldukça büyük önem taşımaktadır.

Elastan Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Elastan kumaşlar yıkanınca çekmemektedir. Ancak elastan kumaşları da kendi sıcaklıklarında yıkamak oldukça büyük önem taşımaktadır. Yıkamadan önce hangi sıcaklıkta yıkanması gerektiği iyi bilinmelidir.

Elastan Kumaş Sıcak Tutar mı?

Elastan kumaş türü giyenlerini sıcak tutmaktadır. Genellikle yaz aylarında kullanılmaktadır.