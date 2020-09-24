El Gençleşmesi İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Daha genç görünümlü eller için yapılacak uygulamalar var. El gençleşmesinde, yağ enjeksiyonu, dolgular (kalsiyum hidroksiapatit-radiesse, hyaluronikasit), lazer tedavileri, skleroterapi gibi yöntemler ve bunların kombinasyonları kullanılabilir.



Kalsiyum hidroksiapatit (radiesse) bazlı dolgunun el gençleştirmede FDA onayı olduğunu belirten Dr. Ayran, yakın zamanda hyaluronikasit olarak Restylane Lyft isimli dolgunun da bu konuda ilk FDA onayını aldığını belirtti.



Ellerimizi tıpkı yüzümüzü koruduğumuz gibi korumalı hatta daha çok nemlendirmeliyiz, ellerimize iyi bakmalıyız. Yüzümüz boynumuz ve ellerimiz yaşımızı belli eder. Güneşlenirken yüz, boyun ve ellerimizi korumak, fazla kurumasını engellemek gerekir.



Son yıllarda güzelleşme sektörüne bilgisi olmayan birçok insanın girdiğini ve insanlara yanlış uygulamalar yapıldığını, yanlış bilgiler verildiğini belirten Dr. Ayran, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini ve bu konularda eğitim ve tecrübe sahibi bir hekime kendilerini emanet etmelerini tavsiye etti.