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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Eksik Dişler İmplant ve Kaplama Yöntemiyle Nasıl Tedavi Edilir?
Kişisel Bakım

Eksik Dişler İmplant ve Kaplama Yöntemiyle Nasıl Tedavi Edilir?

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Eksik Dişler İmplant ve Kaplama Yöntemiyle Nasıl Tedavi Edilir?
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"Eksik dişler eklem problemlerine, çiğneme problemlerine ve kütürdemelere sebep olabiliyor. Eksik dişin yanındaki komşu dişler boşluğa doğru hareket ettiği için aslında tek diş kaybı birçok dişi etkileyebiliyor. Bu yüzden eksik dişlerin implant veya kaplama yöntemleriyle tedavi edilmesi gerekir. Diş Hekimi İrem Erol, eksik dişler için tedavi yöntemlerini anlatıyor..."

Eksik dişler tedavi edilmezse ne olur?Eksik dişler bazen tek diş bazen ise birden fazla dişin kaybıyla tedavi edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Hastalar eksik diş ön bölgede olmadığı müddetçe bu duruma çok fazla önem vermiyor. Ancak arka bölgedeki eksik dişler eklem problemlerine, çiğneme problemlerine ve kütürdemelere sebep olabiliyor. Eksik dişin yanındaki komşu dişler boşluğa doğru hareket ettiği için aslında tek diş kaybı birçok dişi etkileyebiliyor. Bu yüzden eksik dişlerin implant veya kaplama yöntemleriyle tedavi edilmesi gerekir.
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