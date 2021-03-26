Ekmek Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ekmek Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Güney Pasifik Okyanusu'nun en güzel ağacı olan ekmek ağacına ‘’hayat ağacı’’ da denmektedir. Belki de insanları doyurabilme özelliğinden dolayı bu ismi almıştır.



Ekmek Ağacı Nedir?



Ekmek ağacının 10’dan daha fazla çeşit meyvesi vardır. Bu meyveler hafif oval ile top şekli arasında bir formdadır. Bu ağaç özellikle Güneydoğu Asya ve Pasifik Adaları'nda çok fazla bulunmaktadır. Dutgiller familyasından olan bu ağaç geçmişi de çok uzun yıllara uzanan bir ağaç türüdür. Ortalama 3000 yıl önce ekildiği sanılmaktadır.



Meyvelerinin tadı patatesi andırır ve çiğnenerek tüketilebilir. Fakat aynı zamanda kızartmak veya pişirmekte söz konusudur. Bu işlemler yapıldığı zaman ise pişmiş ekmek gibi koktuğu için ekmek ağacı adını almıştır.



Ekmek Ağacı Nerede Yetişir?



Ekmek ağacının yetiştiği asıl topraklar Hint Okyanusu olarak bilinmektedir. Dutgiller ailesinden olan bu ağaç, tropik bölgelerde dikilir. Bitkinin meyvesinin gıda yönü oldukça kuvvetlidir. İçeriğinden bol miktarda nişasta bulunmaktadır. Yetiştirildiği topraklarda ise bolca tüketilmektedir. Dünya üzerinde Hindistan dışında Malezya, Antiller ve Endonezya’da da yaygın olan bir ağaç türüdür.



Türkiye’de Akdeniz Bölgesinden yetişmesi uygun olabilir. Yağış oranı ve sıcaklık miktarı doğru ayarlandığı sürece her yerde yetişebilen bir ağaç türüdür. Kurak geçen dönemlerde mutlaka ekmek ağacının sulanması gerekir. Aşırı kuraklık dönemlerinde ekmek ağacı ölür.



Ekmek ağacının ilk keşfedilmesi 18. YY dönemine denk gelmektedir. Köleler için ucuz ve yüksek enerji veren gıda arayışı sırasında bir kaptan tarafından keşfedilmiştir. İlk keşfi ise Karayipler'de olmuştur. O zamandan beride tüketimi yapılan bir meyveye sahiptir.



Ekmek Ağacı Nasıl Yetişir?



Ekmek ağacının yetiştiği yerler tropikal iklime sahip olan bölgelerdir. Ekmek ağacının yetişmesi için sıcağa ve suya ihtiyaç vardır. Soğuk havalara karşı dayanıklı bir ağaç değildir. Yıl boyunca sürekli sıcaklıkların yüksek olması gerekir. Don olaylarına karşı ağaç oldukça hassastır. Yağış miktarı orantılı ve sıcaklık yüksek olmalıdır. Deniz seviyesinden 700 metre ve daha yüksek yerler yetişmesi için daha ideal yerlerdir.



Ekmek Ağacı Nasıl Bakılır?



Ekmek ağacının yetiştirileceği ortamların tropik iklim olması gerekir. Toprak yapısının ise güçlü olması önemli bir kriterdir. Toprağın ph değerlerine dikkat edilmelidir. Özellikle yetişmesi gereken bir toprak çeşidi ise yoktur. Sulamasının yapılması ise önemlidir.



Ekmek Ağacı Özellikleri



Ekmek ağacının meyveleri uzun yıllardır tüketilmektedir. Hatta uzun yıllardır sefere çıkan gemiler yiyecek olarak yanlarına ekmek ağacı almışlardır. İngilizler bu gıdayı keşfettikten sonra, gıda tüm dünyaya yayılmıştır. Son derece besleyici olması gıdanın cazibesini arttırmaktadır. Hindistan, Malezya gibi bölgelerde çok bilinen bir ağaç türüdür.



1768 yılında ünlü İngiliz Kaptan olan James Cook tarafından değeri keşfedilmiş bir gıdadır. Ağacın en büyük özelliği çok fazla bakım gerektirmemesidir. Ayrıca ağaç çok hızlı bir şekilde büyüyebilmektedir. Meyveleri ise oldukça kalorilidir.



Ekmek Ağacı Faydaları



Güney Pasifik'te her yerde ekmek ağacı ile karşılaşmak mümkündür. Besin değeri oldukça yüksek olan bu gıdanın sağlık açısından da pek çok önemi vardır. Şekli top ile oval şeklin arasında bir formdadır. Birden fazla çeşidi bulunan bir üründür. Dış kısmı pütürlüdür ve yeşil bir kabuktan oluşur. İç kısmı ise bol lifli ve nişastalıdır. Bu meyvelerin olgunlaşmış olanları pişirilerek te yenebilmektedir.



Ekmek ağacının meyveleri sadece gıda olarak tüketilmez aynı zamanda ağacın kullanım alanları vardır. Ağacın gövdesinden ev veya kano yapmak mümkündür. Ayrıca kabuğundan dokuma yapılmaktadır. Bu açıdan çok fazla kullanım alanı olan bir ağaç türüdür. Ağacın sadece meyvesi değil taze olan yaprakları da tüketilmektedir.



Meyvesinin tadı patates ile muhallebi arasında değişik bir tada sahiptir. Meyvenin farklı şekillerde tüketilmesi de söz konusudur. Kızartma yapılabilir. Ayrıca salata veya dondurma şeklinde tüketmek mümkündür. Meyvesi öğütülür ve glütensiz ekmek yapmak için kullanılır. Bu ağacın meyvesi dünyanın açlık sorunuyla baş edilmesi için çözüm sunabilir. Sağlık açısından da pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Bu faydaları ise şunlardır;

-Kalp damar sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

-Antioksidan yapısı oldukça fazladır. Antioksidan hücrelerin sağlıklı kalmasına yardım eder. Dış etkenlere karşı savunma oluşturur.

-Kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olur. Böylece yüksek kolesterol oranını aşağıya çeker.

-Stresi dengelemeye yardımcı olur.

-Lif açısında zengin bir gıdadır. Bağırsak sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda diyet programları için oldukça etkilidir.

-Bağışıklık sisteminin daha sağlıklı ve güçlü olmasına yardım eder.

-Vücudun kanser ile mücadelesinde destek olur.