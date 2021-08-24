Ekim Hangi Burç? Ekim Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Ekim ayında doğan kişilerin burçlarını belirlemek ve burçlarının özelliklerini bilebilmek için Ekim ayının hangi gününde doğduklarını belirlemek gerekmektedir.

Ekim Ayında Doğanlar Hangi Burçtur?

Ekim ayında doğan kişilerin güneş burçlarını belirlemek için en önemli kriter Ekim ayının hangi gününde doğduklarını belirlemektir. 1 Ekim ve 23 Ekim arasında doğan kişiler Terazi burcu olurken 23 Ekim ve 31 Ekim arasında doğanlar ise Akrep burcu sayılmaktadır. Her iki burcun özellikleri de çok farklı olduğu için sadece Ekim ayında doğmak bilgisi burç bilgisine ulaşmak için yetersiz kabul edilmektedir.

Ekim Ayında Doğanların Burcu ve Özellikleri Nelerdir?

Ekim ayında doğan kişilerin gününe göre Terazi ve Akrep burcu olmaları mümkün olmaktadır. 1ekim ve 23 Ekim arası doğan Terazi burcu özellikleri ise şöyledir;

Terazi burcu özellikleri arasında çevreye duyarlı kalabalıklar arasında yaşamaktan mutluluk duyan insanlar arası iletişimi son derece iyi olan bir burçtur. Terazi burcu özellikler arasında dış görünüşe önem veren düzenli ve titiz yerlerde yaşamayı sevme özellikleri bulunmaktadır.

Terazi burcu adalet duygusu gelişmiş haksızlık karşısında duran kişiler özelliği göstermektedir. Terazi burcu özellikleri arasında el becerileri gelişmiş estetik yanları bulunmaktadır. Terazi burçları yaptıkları işlerde eşsiz özellikte işlere imza atabilecek kapasitededir. Yeni icatlar ve hayatı kolaylaştıran fikirler bulabilmektedirler.

​​​​​​23 Ekim ve 31 Ekim arası doğanlar ise Akrep burcu kabul edilmektedir. Akrep burcu özellikleri ise şöyledir;

Akrep burcu özellikleri arasında güç ve irade bulunmaktadır. Akrep burcu sır tutabilme ve olayları en ince tarafları ile kavrayabilme özelliğine sahiptirler. Akrep burcu kişileri olaylar karşısında kolay pes etmemek ve yıkıldıkları yerden tekrar ayağa kalkmak güdüsü içindedirler. İnsanların karakterlerini ve zayıf yanlarını belirleyerek istedikleri gibi yönlendirebilme özellikleri ile tehlikeli kabul edilmektedirler.

Akrep burcu özellikleri arasında güç, hırs, azim ve istikrar yer alırken olumsuz özellikleri arasında yapılan iyiliği veya kötülüğü unutamamaları yer almaktadır.

Ekim ayında doğan kişilerin burç özelliklerinin net olarak bilinebilmesi için hangi gün doğduklarının kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. Astrolojik açıdan yükselen burç belirlenmesi ise ay, gün ve doğum saatinin belirlenmesi ile elde edilebilmektedir.