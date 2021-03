Ejderha Kanı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ejderha Kanı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ejderha kanı ağacından akan sıvının yapılan araştırmalar sonucunda insan kanında bulunan demir maddesi içerdiği tespit edilmiştir. Bu özelliği sayesinde bazı ilaçlarda ham madde olarak kullanılır.



Ejderha Kanı Ağacı Nedir? Ejderha Kanı Ağacı Hakkında Bilgi



Ejderha kanı ağacından gövdesi yaralandığı zaman kırmızı bir sıvı akar. Ejderha kanı ağacı ise ismini bu özelliğinden alır. Ağaçtan akan kırmızı sıvının içinde insan kanında da bulunan demir maddesi bulunduğu tespit edildiği için eski Roma döneminde kanser ilacı ev yeni doğum yapan kadınlar için ilaç yapılırdı. Ejder ağacı, subtropikal bir iklimde yetişir. Kuşkonmaz ailesine mensup olan bu ağacın kan ağlama özelliği de bulunur. Ortalama 15 yıl içinde büyüyen bu ağaç dallarında bulunan kırmızı reçine ile meşhurdur.



Ejder Kanı Ağacı Latince İsmi



Ejder kanı ağacı, kuşkonmaz ailesine ait bir bitki türüdür. Bu ağacın Latince ismi ise, Dracaena drago'dur.



Ejder Kanı Ağacı Özellikleri



Ejderha Kanı ağacı darbe aldığından ya da gövdesi zarar gördüğünde kırmızı kana benzeyen bir sıvı akıtıyor. Bu özelliği sayesinde ismini almıştır. Ağaçtan süzülen bu kanlı sıvı ise, pek çok hastalığa ve derde deva oluyor. Bu sıvının bir damlası bile 3 adet elmadan daha fazla antioksidan içeriyor. Ejderha Kanı ağacında bulunan kırmızı reçinenin iyileştirici ve tedavi edici etkisi Amazon yağmur ormanlarındaki yerli kabileler tarafından yüzlerce yıldır biliniyor.



Bu sıvı, cilt için en etkili bitkisel madde olarak kabul ediliyor ve pek çok alanda da sıkça kullanılıyor. Yapılan klinik araştırmalar sonucunda bu ilginç sıvının cilt sorunlarının tedavisine iyi geldiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda Amazon ormanında bulunan yerliler, bu reçineyi yüzyıllardır yaraları dezenfekte etmede, kanamaları durdurmada ve her türlü cilt sorunlarını iyileştirmede kullanıyor.



Ejder Kanı Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Ejder Kanı Ağacını evde yetiştirmek oldukça zor olsa da günümüzde artık mümkün hale gelmiştir. Tohum ve kesimlerden bu bitkinin dikilmesi zor ve zahmetlidir. Bu nedenle fidan bulunarak dikilebilir. Bu bitkinin tohumlarının alınması ve evde yetiştirilmesi zor değildir. Ejderha kanı ağacının çok sayıda çeşidi vardır. Evde ve ofiste yetiştirmeye daha uygun olan bu ağaç türü yılın her ayı dikilebilir.



Ejderha Kanı Ağacı Nerede Yetişir?



Ejderha Kanı Ağacının ana vatanı Kuzey Atlantik okyanusundaki Kanarya adaları, Cape Verde adası ve Madeira adalarıdır. Hint okyanusu iklimine uygun olan bu ağaç ilginç yapısı ile dikkat çekiyor.



Ejderha Kanı Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Ejderha kanı ağacı, evde yetiştirilmeye uygun olan türleri tohumlar ekilerek yetiştirilebilir. Ejderha ağacının kuru dalları budama yapılabilir.



Ejderha Kanı Ağacı Yaprak Döker Mi?



Ejderha kanı ağacı yaprak dökmeyen 40 tür çalı ağaç arasında yer alır.



Ejderha Kanı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Ejderha kanı ağacı yaklaşık on yıl içinde yavaşça büyüdükten sonra Ekim ayından itibaren on yıl içinde çiçek açar. Drenaj özelliği olan bir kabın içinde ağaç bakılmalıdır. Dikilecek tohumlar önceden tozlarından arındırılmalıdır.



Ejderha Kanı Ağacı Faydaları Nelerdir?



Ejderha kanı ağacı, sağlığa faydaları ile bilinen ve yüzyıllardır yerliler tarafından kullanılan bir ağaç türüdür. Hidrokolorid ve Alkaloid Taspi maddesinin, anti-enflamatuar, yara iyileştirici ve anti-bakteriyel özelliği vardır. Uzun yıllardan beridir ağaçtan akan kana benzeyen sıvı dezenfekte amacı ile kullanılıyor. Bu kırmızı sıvı, anemi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Cilt sorunlarının çözümünde de bu kırmızı sıvıdan yararlanılmıştır. Kırmızı renkli öz sıvıları, yerel insanlar, kötü ruhların eve girmesini önlemek için ev kapılarına sürerek kullanılmıştır.



Ejderha Kanı Ağacı Hastalıkları Neler?



Ejderha kanı ağacı, çok fazla güneşe maruz kalırsa bundan olumsuz etkilenir.



Ejderha Kanı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Ejderha Kanı Ağacı Kullanım Alanları



Ejderha kanı ağacı, endüstriyel alanda kullanılmaya başlandığından beri sayısında azalma görülmüştür. Bunun yanında kozmetik alanında, tıpta ve boya – cila olarak kullanılmaya devam ediliyor. Alternatif tıpta ise, kanama, morluk ve kaşınma gibi sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olur.