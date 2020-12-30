Ejder Meyvesinin Şaşırtan Faydaları

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi, tropik bir meyvedir. En yaygın ismi ejder meyvesi olsa da çilek armudu, kaktüs meyvesi, pitaya ve dragon fruit olarak da adlandırılıyor. Ejder meyvesinin ana vatanı Vietnam'dır. Vietnam'ın yanı sıra bu meyve Güney ve Orta Amerika, Meksika, Endonezya ve Malezya'da çok yaygın. Ejder meyvesi son yıllarda ülkemizde de üretiliyor ve oldukça verimli sonuçlar alınıyor.

Ejder meyvesinin faydaları

Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengin. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırıyor.

Tüm bunların yanı sıra ejder meyvesi hidroksisinnamatlar adı verilen antioksidanlar içeriyor. Bu özelliği ile kanserin önlenmesine yardımcı oluyor.

Ejder meyvesi, domateslerde de bulunan güçlü bir bileşik olan likopen içeriyor. İçeriğindeki likopen sayesinde kimyasallara, toksinlere karşı koruma sağlıyor, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.

İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor.

Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önlüyor. Aynı zamanda yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek oluyor.

Ejder meyvesi, laktobasiller ve bifidobakteriler gibi bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyen oligosakkaritler bakımında oldukça zengindir. Bu özelliği ile sağlıklı sindirim için bir hayli önemli olan bağırsak florasının artmasına yardımcı oluyor.

Ejder meyvesini sindirim için ideal kılan bir diğer özelliği ise yüksek lif içeriğine sahip olması. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı oluyor, sindirim kanalından düzgün geçişi kolaylaştırıyor, kabızlık, kolorektal kanseri ve irritabl bağırsak sendromunun önlenmesine yardımcı oluyor.

Ejder meyvesinin kalorisi neredeyse yok denecek kadar az ve lifli bir yapıya sahip. Bu özellikleri ile diyet listelerine rahatlıkla dahil edilebiliyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.



Ejder meyvesi, içeriğindeki potasyum sayesinde göz sağlığını da koruyor.

Ejder meyvesi nasıl tüketilir?

Ejder meyvesini tüketmenin en basit yolu kabuğunu soyup direkt olarak yemektir.

Bu meyvenin içinde tıpkı kivide olduğu gibi çekirdekler bulunur. Meyveyi tüketirken çekirdekleri çıkarmamalısınız.

Öte yandan ejder meyvesini smoothie hazırlarken kullanabilir, içeceğinize hem sağlık hem de lezzet katabilirsiniz.

Ejder meyvesini küçük parçalar halinde dilimleyip, yoğurt ve fındık/ceviz ile harmanlayıp hafif bir ara öğün yapabilirsiniz.

Ejder meyvesi tatlı bir tada sahiptir. Bu meyveyi tatlılara sos yapımında da kullanabilirsiniz.

Son olarak ise ejder meyvesini salatalarınıza renk ve lezzet katmak için de değerlendirebilirsiniz.