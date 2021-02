Ejder Meyvesi Nasıl Yetişir? Ejder Meyvesi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ejder meyvesi, ağacı kaktüse benzeyen, çok büyük, beyaz ve güzel kokan çiçeklere sahip bir ağaçta yetişir. Ejder meyvesinin çiçeğine gecenin kraliçesi denmektedir.



Ejder Meyvesi Nasıl Yetişir?



Ejder meyvesi halk arasında pitaya olarak da bilinir. Ejder meyvesini yetiştirilmesi oldukça kolaydır. Kum ve mil bakımından zengin organik topraklarda yetiştirilmektedir. Dikilen ejder meyvesi çekirdekleri yeterli miktarda su ile beslenirse birkaç hafta içinde filizlenebilirler.



Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir konu bulunmaktadır. Bazen alınan tohumlar kısır çıkmaktadır ve her ne kadar çiçeklense de meyve vermemektedir. Bu yüzden çekirdek tohum değil, meyve fidanı şeklinde alınmalıdır. Ejder meyvesini diktikten sonra ayakta tutabilmek için bir destek kurmalısınız. Tıpkı asma gibi ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyaç duyar.



Ejder meyvesi ağacı çiçek açtıktan yaklaşık 30 gün sonra hasat edilmelidir. Ağaç, bitki hastalıklarına karşı dayanıklıdır. Güçlü bir ağaçtan yaklaşık 3 ya da 4 defa meyve alınabilir. Organik bitki besinleri de kullanılırsa daha sağlıklı bir ağaca sahip olunabilir.



Ejder Meyvesi Nerede Yetişir?



Ejder meyvesi özellikle Orta Amerika ve Güney Amerika kökenli bir meyvedir. Genellikle ticari amaçlı olarak üretilmektedir. Bugün dünya üzerinde Malezya, İsrail ve Vietnam bölgelerinde aktif olarak yetiştirilir. Ejder meyvesi genellikle meyve gibi tüketilmekle birlikte, oldukça faydalı bir meyvedir. Aynı zamanda ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır.



Ejder Meyvesi Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ejder meyvesi Türkiye'de çok yüksek olmayan ve denize yakın yerlerde yetişmektedir. Özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu Antalya, Adana, Mersin ve Muğla gibi bölgelerde yetiştirilmesi mümkündür ve son yıllarda yetiştirildiği bölgeler artış göstermiştir. Eskiden Türkiye'de neredeyse hiç yetiştirilmeyen ejder meyvesi, bugün yaygın olarak yetiştirilir.



Ejder Meyvesi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ejder meyvesi her ne kadar artık ticari amaçlı olarak hemen hemen dünyanın her noktasında yetişiyor olsa da, orijin olarak Orta ve Güney Amerika gösterilmektedir. Orta ve Güney Amerika'da ejder meyvesi çok yaygın olarak yetiştirilir. Buralarda sokak aralarında, cadde üzerlerinde hep ejder meyvesi ile karşılaşabilirsiniz.