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Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Egzersizden Önce Süt İçmek Faydalı mı?

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Egzersizden Önce Süt İçmek Faydalı mı?
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"Sütün sağlığa ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kemik sağlığının bir numaralı koruyucu olan süt, spor öncesi içildiğinde ne gibi etkiler gösteriyor?"

Spor yapan bireylerin, sağlıklı olmaları ve optimal performansa ulaşmaları için sıvı tüketimine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yeterli kalsiyum almanın da özellikle spor yapanlar için büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, sporcuların günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama 1200 mg olduğunu ve bu miktarın da süt tüketilerek kazanılabileceğini söylüyor.

Bunun yanı sıra uzmanlar, egzersizden yarım saat önce 1 bardak süt veya ayran tüketilmesi öneriyor. 

Egzersizden önce neden süt içilmeli?

Yetersiz kalsiyum tüketimi, düşük kemik mineral yorgunluğuna neden olabiliyor. Egzersiz yaparken harcanan glikojen ise ilk yarım saat içerisinde, sıvı ya da katı olarak tüketilen karbonhidratlardan sağlanıyor.

Glikojen tükendiğinde sporcunun performansını da düşüren bir bitkinlik meydana geliyor. İşte süt de tam burada devreye giriyor. Egzersiz öncesi tüketilen bir bardak süt, vücudun dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Tüm besin değerlerini bünyesinde barındıran süt, fiziksel aktivite düzeyinin artırılması için egzersizden yarım saat önce içilmeli.

Hangi sütü içtiğinize dikkat edin

Süt ürünleri tüketiminde sağlık risklerini ortadan kaldırmak için kaynağı belirsiz, denetimsiz sokak sütünden uzak durmakta fayda var. Uzmanlar, pastörize ve uzun ömürlü sütler (UHT) tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

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