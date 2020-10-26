Efsane Oyuncu Audrey Hepburn'ün Hayatı Film Oluyor

'Breakfast at Tiffany's', 'Roman Holiday', 'Paris'te Aşk Başkadır' başta olmak üzere sayısız filmin yıldızı olan, oyunculuğu, güzelliği, stili ile yaşadığı döneme damga vuran ve 1993'te aramızdan ayrılan Audrey Hepburn'ün hayatı film oluyor.

Filmde oyuncunun Nazi işgali altındaki Hollanda'da geçen çocukluğundan Hollywood'un Altın Çağı'na uzanan hikâyesine, bale tutkusundan UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olarak geçirdiği yıllara kadar başarılarla dolu yaşamı yer alacak.

Özellikle balenin odak noktası olacağı filmde Audrey Hepburn'ün oğlu Sean Hepburn Ferrer, iffany & Co'nun tasarım direktörü John Loring ve ivenchy'nin eski artistik direktörü Clare Waight Kaller gibi yıldızı yakından tanıyan isimlerin röportajları da yer alacak.

'Audrey' isimli belgesel filmin Amerika'da bu yıl bitmeden, Türkiye'de de 8 Şubat 2020'de vizyona girmesi planlanıyor.