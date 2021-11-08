Efsane Cuma (Black Friday) Ne Zaman 2021 Türkiye? Efsane Cuma İndirimleri Başlıyor!

Türkiye'de firmalar çoğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Muhteşem Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 50 üzerine varan indirimler yapıyor. Dünyada birçok ülkede gerçekleştirilecek Black Friday indirimleri ülkemizde Efsane ya da Muhteşem Cuma adı altında farklı tarihlerde yer alacak. Peki, Efsane cuma indirimleri ne zaman? İşte detaylar...

EFSANE CUMA (BLACK FRİDAY) NE ZAMAN 2021 TÜRKİYE?

Dünyaca ünlü markaların indirimli halleriyle yer aldığı Black Friday bu yıl 26 Kasım 2021 Cuma gününe denk geliyor. Ancak Türkiye'deki bazı firmalar indirimleri erkenden başlatacak.

En fazla kullanılan mobil alışveriş sitelerinde Efsane Cuma ya da Muhteşem Cuma indirimleri adı altında 8-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak mu mağazaların esas gün olan 26 Kasım'da da bir inidirim kampanyası daha düzenlemeleri bekleniyor.