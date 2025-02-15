Eda Baba 'Koza' Albümü İle Derin Bir Yolculuğa Çıkarıyor...

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2024 yılında yayınladığı üç şarkının da içinde olduğu toplam 9 şarkılık bu albüm, sanatçının 3. Stüdyo albümü. Hem yeniden yorumladığı hem kendi bestelediği şarkılarla 10 yılı aşkın süredir dinleyicisiyle buluşan bağımsız sanatçı bu sefer öncekilere göre daha iddialı, daha güçlü ve tamamı yeni bestelerden oluşan bir albümle karşımızda. Bu albüm Eda Baba'nın on yılı aşkın süren müzik yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Koza nın çıkış ve oluşum hikayesinden bahsedebilir misiniz bize, şarkılar nasıl oluştu kimlerle çalışıldı? Ve tabiki gelecek konserler...

Eda Baba: Pandemi sonrası hem kendimi hem müziğimi sorguladığım bir dönemin içindeydim. Bu süreçte bir kaç tane single yayınlamıştım. Eski akustik tarzımla harmanlanmış yeni şeyler denediğim şarkılardı bunlar. Ama daha doyurucu bir şeyler yapmak istiyordum, hem kendim hem dinleyiciler için. Sinan Kaynakçı, Şenceylik ve Üner Demir çok güzel şarkılar hediye ettiler bu dönem bana. Bestelerden oluşan ilk albümüm ‘Bir Küçük Tebessüm’ün üstünden de neredeyse 6 sene geçmişti. Ben de bunların hepsini bir işaret olarak gördüm. Koca bir albüm yayınlamalıyım hevesine düştüm. ‘Koza’da ikisi benim toplam 9 şarkı var. Şarkıların düzenlemeleri, Onur Güney Kumaş, Seda Kireççi ve Polen grubunun ellerinde çıktı. Albüm tamamlanmaya yakın şöyle bir uzaktan baktım tüm sürece ve kendimle daha çok zaman geçirdiğim bir dönemin meyvesi olduğu için adının ‘Koza’ olması çok anlamlı geldi. Tüm güzel dinleyicilerime ömürlük hediyemdir bu albüm. Kendime de bu dönemin hatırlatıcısı.

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15 Nisan'da Blind’da yapacağımız albüm lansman konserimize albümü canlı canlı dinlemek isteyenleri bekliyorum.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema & Televizyon eğitimi aldınız. Müziğe adım atma hikayeniz nedir, oyunculuk ile ilgili planlarınız var mı ilerleyen zamanlarda?

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Müzik hep hayatımın içindeydi. Küçük yaşlarda farklı zamanlarda bağlama, gitar, piyano dersleri aldım. Lise zamanı oturduğum semtte arkadaşlarımın çalıştığı küçük kafelerde mini konserler vermeye başlamıştım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimime devam ederken Eski Bando isimli grubumuzla konserler verip şehir şehir geziyorduk bir yandan. Solo projeme YouTube’da coverlar paylaşarak başladım. Ve şimdi 3. Stüdyo albümümü yayınladım . Şimdilik en kısa haliyle hikayem böyle. Oyunculuk beni çok meraklandıran bir alan. Denemeyi çok isterim. Ama şimdilik okuduğum bölümü müziğime başka şekillerde entegre ediyorum. Kendi kliplerimi çekmek gibi.

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Youtube'da yorumladığınız şarkılarla tanınarak geniş bir kitleye ulaştınız. Müzik kariyerinizdeki gelecek hedeflerinizden bizlere bahseder misiniz?

Daha çok kendi şarkılarımı yazıp hikayelerimi anlattığım bir gelecek planım var. Bol bol üretim yapmak istiyorum. Bunları düşünmek beni en çok heyecanlandıran şeyler. Müzik dışında ama müzikle dirsek temasından olan başka alanlarda da yeni üretimler yapmayı hayal ediyorum bir yandan. Bu son bir kaç sene öğrendiklerim bana hayatın tek bir şey yapılamayacak kadar uzun olduğunu hatırlattı.

Yeni cover parçalar gelir mi yoksa artık yeni eserlerle mi sevenlerinize ulaşmak istersiniz?



Ağırlıklı olarak yeni besteler yayınlamaktan yana gönlüm. Ama mutlaka söylemek, coverlamak istediğim şarkılar da var. ikisi de diyebilirim bu sebeple.

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Uzun İnce Bir Yoldayım, Mağusa Limanı, Dilek Taşı gibi önemli eserlere farklı bir soluk getirdiniz, yeni albüm Koza'da dinleyicileri neler bekliyor?

Yepyeni şarkılar bekliyor. Dinleyenleri yarım saatlik güzel bir yolculuğa çıkartacak ‘Koza’. Akşam saatlerinde kalabalık ve gürültülü şehirden kaçıp eve girerek başlayan bir intro ve artık daha neşeli bir halde evden dışarı çıkan bir outrosu var albümün. Baştan sona albüm sıralamasıyla dinlenmesini tavsiye ediyorum bu sebeple. Eminim albüm kendi hikayesini dinleyene anlatacaktır.

Koza Albümü Hakkında

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Eda Baba albümünü ‘Dış dünyayı değil, önce içimde yaşadığım dünyayı değiştirmem gerektiğini çok daha derinden anladığım bir dönemin şahidi bu albüm’ diye tanımlıyor. Albüm, sound olarak sanatçının son yıllardaki yayınlarına benzer, akustik enstrümanlar ve synthlerin sentezlendiği aranjelere sahip. Güçlü sözleri ve zengin düzenlemeleriyle şarkılar, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarmayı vaat ediyor.

Albümde Eda Baba'nın özgün bestelerinin yanı sıra Sinan Kaynakçı (Pinhani), Şenceylik ve Üner Demir'in parçaları da yer alıyor. Şehrin kalabalığından, gürültüsünden ve günlük dertlerden kaçar gibi kendinden kaçarak başlayan albüm, kendine koşarak ve umut dolu hislerle bitiyor’ diyor sanatçı. Dijitalleşmeden önceki müzik dinleyiciliğinin alışkanlıklarına özlemle bir intro ve outro tasarlamış Eda Baba albümüne. Bu yüzden baştan sona albüm sırasıyla dinlenmesini tavsiye ediyor. Yine eski kaset kartonetleri gibi nostaljik bir kitapçık hazırlamış. Şarkı sözlerini ve künyelerini okumaya meraklılar için.

Düzenlemeler, Onur Güney Kumaş ağırlıklı, iki şarkının aranjesi Polen grubuna ait, sanatçının yaza özlemle yazdığı Aylak Yaz isimli şarkısı da Seda Kireççi düzenlemesiyle dinleyiciye sunuluyor.

Çıkış şarkısı: "Kedilerle"

Koza’nın öne çıkan şarkısıysa, sözü müziği günümüz kent ozanlarından Sinan Kaynakçı’ya ait olan “Kedilerle” adlı parça. Vintage öğelerle süslenmiş aranjesini Polen grubunun yaptığı slow-pop şarkı, kalbi kırık bir aşığın biten bir ilişkiyi kabulleniş öyküsünü naif bir sitemle anlatıyor.