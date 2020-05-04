Dyson Saç Ürünleriyle Evde Kolaylıkla Yapılabilecek Saç Modelleri

HOME OFFICE - EVDEKİ YÖNETİCİ

Model:

Ekibinizle yapacağınız online toplantınızda, kolayca uygulayabileceğiniz bu saç modeliyle hoş bir görünüm yakalamak çok basit. Geride toplanmış ve sofistike bu salaş topuz tam size göre. Zahmetsiz görünüm bu modeldeki öne çıkan detay. Geleneksel bir görünüm yaratmadan, buklelerinizi arkada sıkıca sabitleyin.

Siz de bu görünümü evde uygulayın:

Dyson Airwrap saç şekillendiricinin ön şekillendirme kurutucusuyla yüksek ısı ve yüksek hava akışı modunda saçınızı kurutmaya başlayın ve çoğu kuruyana kadar uygulamaya devam edin. Kuruduktan sonra saçınızı ortadan ikiye ayırın. Saçınızın bir tarafından başlayın. 30mm Airwrap başlık yüksek ısı ve hava akışı modundayken küçük parçalar halinde saçınızı sarın ve dışa doğru bukleler elde edin. Sardığınız her parçayı 5 saniye veya kuruyana kadar ısıtın. Bukleyi son olarak 3 saniyelik soğuk ayarıyla sabitleyin. Saçınızın bir tarafını bitirene kadar işlemi tekrarlayın. Üçüncü ve dördüncü adımı izleyerek saçınızın diğer tarafını da şekillendirin. Esnek saç lastiği yardımıyla gevşek bir at kuyruğu yapın. At kuyruğunu ikiye ayırın, yarısını lastik etrafında döndürüp tel tokayla sabitleyin. Kalan kısım için de aynısını tekrarlayın. Daha doğal bir görünüm için üstteki saçlarınızı gevşetip, yanlardaki saçlarınızı serbest bırakın.

Dyson’ın öne çıkan özellikleri

Coanda etkisi, saçın yalnızca ısıyla birleşen hava sayesinde başlıklar etrafına sarılarak şekillendirilmesini sağlayan Dyson’ın dijital motoru V9 tarafından sağlanan bir olgudur.

Akıllı ısı kontrolü, ürünün ısısını saniyede 40 kez ölçüp saçı doğal bir biçimde şekillendirirken aşırı ısı hasarını en aza indirir.

Model:

Şık bir online randevuya ne dersiniz? Öyleyse karşınızdakileri etkileyecek bu zarif görünümü deneyin.

Siz de bu görünümü evde uygulayın:

Dyson Airwrap saç şekillendiricinin ön şekillendirme kurutucusuyla yüksek ısı ve yüksek hava akışı modunda saçınızı kurutmaya başlayın ve çoğu kuruyana kadar uygulamaya devam edin. Saç diplerinize hacim vermek için kurutma esnasında parmaklarınızla hareketlendirin. Kuruduktan sonra saçınızı ortadan ikiye ayırın. Saçınızın bir tarafından başlayın. 40mm Airwrap başlık yüksek ısı ve hava akışı modundayken küçük parçalar halinde saçınızı sarın ve içe doğru bukleler elde edin. Sardığınız her parçayı 5 saniye veya kuruyana kadar ısıtın. Bukleyi son olarak 3 saniyelik soğuk ayarıyla sabitleyin. Saçınızın bir tarafını bitirene kadar işlemi tekrarlayın. 40mm Airwrap başlığının yönünü değiştirip üçüncü ve dördüncü adımı izleyerek saçınızın diğer tarafını da şekillendirin. Bukleleriniz tamamlandıktan sonra, şekillendiricinize yumuşak düzleştirme fırçasını takıp kökten uca saçınızı tarayarak buklelerinizi açın. Saç spreyiyle saçınızı sabitleyin ve görünümüzü tamamlayın.

Dyson’ın öne çıkan özellikleri

Dyson’ın eşsiz 40mm başlıkları daha iri, gevşek bukleler veya dalgalar yaratmanıza yardımcı olur.

Tek hareketle çıkma özelliği ve ipuçları, başlıkların hızlı ve güvenli şekilde değiştirilmesini sağlar.

Soğuk hava seçeneği tarzınızı en uygun şekilde yansıtmanıza olanak sunar.

MUHTEŞEM CAZİBE - ÇEKİCİ DAĞINIKLIK

Model:

İster geceyi sevdiklerinizle birlikte geçirin, ister arkadaşlarınızla online bir akşam yemeği planlayın, evde kabul edilebilir tek dağınıklık bu. Çok yönlülük birkaç kolay adımda elde edilen topuzda kendini gösteriyor. Üstelik hiçbir rötuş gerekmeden sadece saçı açarak eski stile dönmek mümkün.

Siz de bu görünümü evde uygulayın:

Dyson Airwrap saç şekillendiricinin ön şekillendirme kurutucusuyla yüksek ısı ve yüksek hava akışı modunda saçınızı kurutmaya başlayın ve çoğu kuruyana kadar uygulamaya devam edin. Saç diplerinize hacim vermek için kurutma esnasında parmaklarınızla hareketlendirin. Kuruduktan sonra saçınızı ortadan ikiye ayırın. Saçınızın bir tarafından başlayın. 30mm Airwrap başlık yüksek ısı ve hava akışı modundayken küçük parçalar halinde saçınızı sarın ve hem içe hem dışa doğru bukleler elde edin. Sardığınız her parçayı 5 saniye veya kuruyana kadar ısıtın. Bukleyi son olarak 3 saniyelik soğuk ayarıyla sabitleyin. Saçınızın bir tarafını bitirene kadar işlemi tekrarlayın. Üçüncü ve dördüncü adımı izleyerek saçınızın diğer tarafını da şekillendirin. Bukleleriniz tamamlandıktan sonra, parmaklarınızla buklelerinizi açın. Saç spreyiyle saçınızı sabitleyin ve görünümüzü tamamlayın.

Dyson’ın öne çıkan özellikleri

Dyson’ın benzersiz 30 mm'lik başlıkları saçınızda hacimli bukleler veya dalgalar oluşturur. Cansız, ince veya düz saç yapısına sahip olanlarda hacimli dalgalar yaratır, gür ve kalın telli saçları olanlar içinse daha sıkı bukleler elde edilmesini sağlar.

Hızlı ve kolay takıp çıkarılabilen başlıklarıyla istediğiniz görünümü elde etmeniz için kolaylıkla başlık değişimi yapabilirsiniz.

TARZINI KORU - ENERJİK TOPUZ

Model:

Günün her saati için mükemmel bir görünüm! Spordan yemek pişirmeye, evinizi yeniden düzenlemeden çalışmaya; bu zahmetsiz görünüm her aktiviteniz için oldukça kullanışlı ve uyumlu.

Siz de bu görünümü evde uygulayın:

Dyson Airwrap saç şekillendiricinin ön şekillendirme kurutucusuyla yüksek ısı ve yüksek hava akışı modunda saçınızı kurutmaya başlayın ve çoğu kuruyana kadar uygulamaya devam edin. Yumuşak düzleştirme fırçasını düşük ısı ve orta hava akışı modunda kullanarak, saçınız tamamen kuruyana kadar geriye doğru tarayın. Esnek saç lastiği yardımıyla saçınızı toplayıp etrafında sararak topuz haline getirin. Tel tokayla topuzu sabitleyin. Daha doğal bir görünüm için saç çizginiz boyunca saç tellerinizi gevşetin. Dilerseniz bir saç spreyiyle saçınızı sabitleyin.

Dyson’ın öne çıkan özellikleri

Tek bir ürünle saçınızı ıslaktan kuruya doğru şekillendirin. Maşa başlıklarını kullanmadan önce saçı ideal nem seviyesine (hafif nemli) getirebilmek için ön şekillendirme kurutucusuyla başlayın.

Yumuşak düzleştirme fırçasının mekanizması, hava akışını fırçalama hareketinizin yönüne göre yönlendirerek tek bir başlıkla fön çekilmiş gibi