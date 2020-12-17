Duygusal Yeme Bozukluğunuz Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Buzdolabınızın kapısını, artan sıkıntılarınızdan ve yorgunluğunuzdan uzaklaştıracak bir çıkış olarak görüyorsanız, duygularınız midenizin kontrolünü çoktan ele almış demektir.

Duygusal yeme bozukluğumun olduğunu nasıl anlarım?

Hayatta zorlanırken ve kendimizi bu güçlükler karşısında zayıf hissettiğimizde çareyi yemek yemekte bulmak, ruhsal yıkımları yemek ile tamir etmek veya içinizde oluşan boşluğu yemek ile doldurmak kolay bir seçenek olarak görülebiliyor. Ancak duygulara teslim edilmiş bir mide zamanla daha da derin ruhsal problemlere yol açıp, oldukça ciddi kilo problemlerini de beraberinde getireceği gibi anlık mutlulukların ötesine götüremez. Eğer;

· Aç hissetmiyorken bile yemek yiyor,

· Daha çok sağlıksız ve yüksek kalorili yiyecekleri tercih ediyor,

· Duygusal olarak zayıf olduğunuzda yemek yeme ihtiyacı hissediyor,

· Kısa zamanda çok fazla yiyor,

· Yemek yedikten sonra rahatlama hissediyorsanız duygusal yeme bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz.

Duygusal yeme bozukluğu aniden geliyor

Dürtüsel olarak işleyen bu süreçte kişi, aniden gelen açlık hissine karşı koyamaz ve yemek yeme ihtiyacı hisseder. Fizyolojik bir acıkma durumu yoktur çünkü fiziksel açlık bir anda gelmez yavaş yavaş oluşur. Üstelik fizyolojik açlıkta mide doyma hissine ulaşıyorken, duygusal açlıkta kişi doyma farkındalığını yitiriyor.

Ye, rahatla ve pişman ol!

Kişinin psikolojik ruh halini belirleyen bazı hormonların başında seratonin ve dopamin gelir ve kişinin o gün nasıl hissedeceği üzerinde önemli rol oynar. Bu hormonların salgılanması durumunda kişi kendini kaygılı, mutsuz ve boşlukta hissedebilir. İşte bu noktada bedenimiz kaçış noktası olarak yemek yemeyi görür. Duygusal yeme bozukluğu olan birey, tamamen duygularının yarattığı boşluğu doldurmak amacıyla yemek yerken kıyaslanamayacak ölçüde rahatlama hisseder. Bu sürekli bir kara deliği doyurmaya çalışmakla aynı şey aslında. Sürekli yemeği düşünmek ve bu dürtüye karşı koyamayıp yemek yemek, pişman olmak, tekrar ruh halimizin bozulması, tekrar yemek ve hemen ardından gelen pişmanlık.

Duygusal yeme bozukluğuyla baş edebilirsiniz

Gün içerisinde karşılaştığımız küçük sorunlar üst üste binip dağ gibi önümüzde büyürken kendimizi giderek küçülüyor hissedebiliriz. Bu noktada çözüm kesinlikle buzdolabında ya da marketlerin raflarında değil. Problemlerden kaçmak yerine üzerine giderek bize dağ gibi görünen sorunlarımızın aslında ne kadar da zayıf bir illüzyon olduğunu fark edebiliriz. Bunun için öncelikle duygusal yemek bozukluğu sorununuzu kabul etmeliyiz. Ayrıca;

· Yemek yeme ihtiyacı hissettiğiniz an kesinlikle ve özellikle paketlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak ilk adım olmalı.

· Açlık hissettiğinizde kendinize gerçekten aç olup olmadığınızı sorun. Eğer cevabınız hayır ise açlığınızı gidermek için su veya yeşil çay içebilirsiniz.

· Kendinize dengeli ve sağlıklı bir yemek programı oluşturun. Bu programda öğünleriniz ve öğün aralarınız belli olsun. Sağlıklı gıdaları tercih edin. Mümkün olduğunca iş yerinize evden yemek götürmeye çalışın.

· Uyku düzeninize çok dikkat edin. İyi bir güne başlamanın en iyi formülü iyi uyumaktan geçer. Aynı saatte yatmak ve kalkmak bu konuda yardımcı olacaktır.

· Eğer atakların tekrar geldiğini hissediyor ve baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, mutlaka uzman birinden yardım almalısınız. Bir süre düzenli yardım almak hayatımızı yeniden şekillendirmekte önemli yer tutacaktır.

Nöroloji Uzmanı

Dr. Mehmet Yavuz