Duygusal Açlıkla Mücadele Etmenin 7 Yolu

Her zaman acıktığımız için yemek yeme ihtiyacı hissetmeyiz, zaman zaman can sıkıntısı, öfke, üzüntü, mutsuzluk veya yalnızlık gibi durumlarda yemek yemek bizi iyi hissettirebilir.

Olumsuz duygular yemek yeme dürtüsünü ortaya çıkarabilir. Kişi duygusal boşluğu ve çatışmaları yemekle doldurmaya çalışır. Hatta bu durum özellikle sağlıksız bir yiyecekse yedikten sonra pişmanlık ve sonuç olarak suçluluk duygusuna sebep olur. Kişi yedikten sonra bu suçluluk duygusunun oluşturduğu huzursuzluğu bastırmak için yeniden yemek yeme ihtiyacına giriyor ve bu döngü ne yazık ki yeme bozukluklarına ve ciddi kilo alımına sebep olabiliyor.

Fiziksel açlık hissi yavaş yavaş oluşurken duygusal açlıkta durum daha farklı gelişiyor. Duygusal açlıkta kişi yemekten haz duyacağı yiyeceklere yönelir ve anlık kararlarla seçim yapar.

Fiziksel açlıkta kişi yerken gittikçe bir doygunluğa ulaşır, duygusal açlıkta ise ne kadar yerse yesin kolay kolay o doygunluğa ulaşamaz. Fiziksel açlık giderildiğinde suçluluk ve pişmanlık hissetmeyiz fakat duygusal açlık büyük suçluluk duygusunu beraberinde getirir.