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İyi Yaşam
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Düşük Karbonhidratlı Diyetler Diyabeti Kontrol Alıyor!

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Düşük Karbonhidratlı Diyetler Diyabeti Kontrol Alıyor!
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"Düşük karbonhidratlı yiyeceklerin, Tip 2 diyabet hastalarında rahatsızlığın kontrol alınmasına yardımcı olduğu bildirildi."

Bilim insanları, Tip 2 diyabet hastası 1300'den fazla kişiyi kapsayan 23 kontrollü araştırmadan elde edilen verilerden çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, düşük karbonhidrat içeren ve az yağlı diyetler karşılaştırıldı.

Uzmanlar, 6 ay boyunca düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlarda Tip 2 diyabetin olumsuz etkilerinin, diğer diyet türlerini uygulayanlara kıyasla yüzde 32 oranında azaldığını tespit etti.

Düşük karbonhidrat diyeti nedir?

Düşük karbonhidrat diyeti, günlük beslenmede proteine ve sağlıklı yağlara ağırlık verip karbonhidrat alımını minimuma indiren beslenme şeklidir. Düşük karbonhidrat diyetinde  günlük 100 gram ve daha az karbonhidrat tüketilmesi önerilir.

Vücudun ihtiyaç duyduğu kalori ve enerjinin büyük kısmı ise sağlıklı yağlardan karşılanır.

Düşük karbonhidrat diyetinde balık, et, sağlıklı yağlar (avokado, zeytinyağı, fındık yağı, kuruyemiş), yeşil yapraklı sebzeler tüketiliyor. Nişasta, şeker içeren gıdalardan ise uzak duruluyor.

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