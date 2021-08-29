Düşük Göz Kapağı Yaşam Kalitenizi Düşürmesin!

Düşük göz kapağı ciddi bir sağlık sorunudur

Düşük göz kapağı kişilerin yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorundur. Topluma bakacak olursak %5’i etkilemektedir. Sıklıkla ileri ki yaşlarda olan kişilerde görülmektedir.

Düşük göz kapağına sebep olan birden fazla faktör vardır. Bu faktörler; yaş ilerlemesi, göz kapağı kaslarının güçsüzleşmesidir. Yaşlılık sebebi ile göz kapağı düşüklüğünün oluşma süreci ise şu şekildedir; Yaş alma sonucu göz kapaklarını kaldıran kaslarda güç kaybı ve cilt fazlalığının kirpik üzerine düşüp görme alanını kısıtlamasıdır. Güçsüzleşen göz kapağı kasları göz kapağını taşıyamaz. Yer çekiminin de etkisi ile göz kapakları aşağıya doğru düşer.

Bazı kişilerde görme alanını kapatan düşük göz kapağı doğuştan olabilir. Anne karnında göz kapağı kaslarının gelişmeme sonucunda bu durum ile karşılaşılabilir. Ki bu rahatsızlığa pitoz denilmektedir.

Tek gözde görülebileceği gibi her iki gözde de aynı durum yaşanabilir. Düşük göz kapağı farkına varılmadığı zaman göz bebeğine kadar inebilir. Bu vakalarda ciddi oranda görme kaybına sebebiyet verebilir.

Göz kapağı düşüklüğü genellikle geç fark edilen bir hastalıktır. Beyin hastalığı kişiden önce fark ederek göz kapağını açmaya çalışır. Gözün kullanıldığı kitap okuma, yazı yazma gibi işleri sık yapan kişilerde tanı daha erken konulabilir.

Düşük göz kapağının tedavisi cerrahi yöntemler ile mümkün

Düşük göz kapağı sorunun tedavisi cerrahi yöntemlerden geçer. Kişilerin ihtiyaçlarına göre uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur. Operasyonlar lokal anestezi altında sıklıkla gerçekleştirilse de genel anestezi altında yapılabilir. Uygun bölgelerden açılan kesilerden girilerek kesi sıklıkla göz kapağı hatları çizgisine uygun olarak planlanır. Ameliyat sonrası 10. Günde dikişler alınarak tedavi süreci sonlanır.

Kişinin yaşadığı göz kapağı düşüklüğüne göre genellikle iki yöntem uygulanır. Bu yöntemlerden ilki cilt dokusu çıkarılıp fazla yağ dokusunun alınması ya da kas ile ilgili problemlerin plikasyon(sıkıştırma) yapılması ya da askılama yöntemleri kullanılarak onarılması şeklinde yapılabilir. Bu işlemlere kaşlarda düşüklük varsa kaş asma(browlift) işlemi de eklenebilir. Kalıcı olarak uygulanabilen bir işlemdir ve genç – orta yaş grubunda olan kişiler için tercih edilir. Mikro aletler ile yapılan işlemde kaşlar askı yöntemi ile yukarı taşınır.