Dünyanın Farklı Yerlerinde Kadınlar Hangi Yaşta Evleniyor?

Birleşmiş Milletler'e göre, Orta Doğu'da kadınların ortalama evlenme yaşı 22 civarında.

Rusya'da evlenme yaşı 2000'li yılların başında 18-20 arasındaydı. Zaman geçtikçe bu rakam da değişti. Rus kadınlar artık evlenmek için pek acele etmiyor. Son araştırmalara göre Rusya'da kadınların ortalama evlendikleri yaş 24-25.

Çin'deki ortalama evlilik yaşı 1990'da kadınlar için sadece 22 ve erkekler için 24 iken 2016'da sırasıyla 25 ve 27'ye yükseldi. Şimdilerde ise bu rakam biraz daha fazla.

Belçika'da kadınlar evlenmek için önceki nesillere göre daha uzun süre bekliyorlar. 2007'den 2018'e kadar Belçika'da evlilik yaşı oldukça dengesizdi, 37-45 arasındaydı. Ardından 2013-18 yılları arasında ülkede evlilik oranı arttı. Ancak sonra tekrar düştü. Özetle, Belçika'da evlilik yaşı bir tür muamma!

Birleşik Krallık'ta kadınlar evliliği erteliyor. 1971'de evlenen bekar bir kadının yaş ortalaması 23, günümüzde ise 30.

İspanya'daki kadınların ortalama evlilik yaşı oldukça yüksek. Birleşmiş Milletler'in araştırmasına göre, güneybatı Avrupa ülkesindeki kadınlar ortalama olarak 27,7 yaşında evleniyorlar.

Önceki yıllarda Japonya'da evlilik kadınlar için büyük bir baskıydı. Kadınlara hep 25'inden önce evlenmeli gözüyle bakılıyordu. Ancak zamanla bu bakış açısı değişti. Ülkede kadınların ortalama evlenme yaşı 29.

Hollandalı bir kadının evlenme yaşı ortalama 32,4.

İtalya romantik bir yer olabilir, ancak İtalya'daki kadınlar ortalama olarak 32.2 yaşında evleniyor.

Fransa'da pek çok kadın evlenmek için acele etmiyor. Batı Avrupa ülkesinde, Birleşmiş Milletler verilerine göre Fransa'da kadınların ortalama evlenme yaşı 32.

Amerika'da ise kadınların ortalama evlenme yaşı 27,5.