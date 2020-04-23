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GeriModa Trendleri Dünyadaki En İyi 10 Moda Okulu
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Moda Trendleri
MAHMURE ÖZEL

Dünyadaki En İyi 10 Moda Okulu

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Dünyadaki En İyi 10 Moda Okulu
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"Moda okumak isteyen binlerce kişinin hayali olan, verdikleri moda eğitimiyle de dünyanın en iyileri arasına giren okulları listeledik! İşte dünyanın en iyi 10 moda okulu..."

DÜNYANIN EN İYİ 10 MODA OKULU

  1. Londra Moda Koleji - İngiltere
  2. Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) - ABD
  3. Sanat, Tasarım ve Okullar Mimarlık - Aalto Üniversitesi - Finlandiya
  4. Parsons Tasarım Okulu - ABD 
  5. Drexel Üniversitesi Westphal Medya Sanatları ve Tasarım Koleji - ABD
  6. Central Saint Martins - İngiltere
  7. Kraliyet Sanat Koleji Tasarım Okulu - İngiltere 
  8. Istituto Marangoni International - İtalya
  9. Bunka Fashion College - Japonya
  10. ESMOD Paris - Fransa

Ceoworld dergisi tarafından açıklanan bu liste, altı ana kalite göstergesine dayanmaktadır.
Bu göstergelerin verileri halka açık kaynaklardan, üniversite web sitelerinden, araştırmalardan ve anketlerden toplanmıştır. 

1) Akademik deneyim
2) Kabul uygunluğu
3) İşe yerleştirme oranı
4) İşveren geri bildirimi
5) Uzmanlık
6) Küresel itibar ve etkisi

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