Dünyadaki En İyi 10 Moda Okulu

DÜNYANIN EN İYİ 10 MODA OKULU

Londra Moda Koleji - İngiltere Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT) - ABD Sanat, Tasarım ve Okullar Mimarlık - Aalto Üniversitesi - Finlandiya Parsons Tasarım Okulu - ABD Drexel Üniversitesi Westphal Medya Sanatları ve Tasarım Koleji - ABD Central Saint Martins - İngiltere Kraliyet Sanat Koleji Tasarım Okulu - İngiltere Istituto Marangoni International - İtalya Bunka Fashion College - Japonya ESMOD Paris - Fransa

Ceoworld dergisi tarafından açıklanan bu liste, altı ana kalite göstergesine dayanmaktadır.

Bu göstergelerin verileri halka açık kaynaklardan, üniversite web sitelerinden, araştırmalardan ve anketlerden toplanmıştır.

1) Akademik deneyim

2) Kabul uygunluğu

3) İşe yerleştirme oranı

4) İşveren geri bildirimi

5) Uzmanlık

6) Küresel itibar ve etkisi