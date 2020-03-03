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GeriDiyet Rehberi Dünyada Çok Yaygın: Batı Tarzı Diyet Nedir?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Dünyada Çok Yaygın: Batı Tarzı Diyet Nedir?
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Dünyada Çok Yaygın: Batı Tarzı Diyet Nedir?

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Dünyada Çok Yaygın: Batı Tarzı Diyet Nedir?
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"Batı tarzı diyet terimini duyduğunuzda aklınıza bir diyet türü gelmesin. Aslında batı tarzı beslenme olan ve çok da sağlıklı besinler içermeyen bu diyeti daha yakından tanıyalım."

Batı tarzı diyet nedir?

Batı tarzı diyet, bol kalorili, bol proteinli, bol yağlı, lifli gıdalardan fakir, kızartılmış gıdalar yönünden zengin bir beslenme şeklidir. Batı tarzı diyeti ile yaşamlarına devam edenler, yağ ve tuz oranı yüksek besinler tüketiyor, kırmızı et açısından da zengin besleniyorlar. 

Yapılan araştırmalar, dünya genelinde kalp krizi riski taşıyanların bu diyeti uyguladıklarını ortaya koyuyor. Öte yandan meyve ve sebzenin ağırlıklı olduğu bir beslenme şekli ile, örneğin Akdeniz diyeti, kalp krizi riskinin üçte bir oranında düşürülmesi mümkün.

Dünyada Çok Yaygın: Batı Tarzı Diyet Nedir

Batı tarzı diyet kalp krizine neden oluyor

Uzmanlar, kalp krizi geçirmiş 5 bin kişi ve kalp sorunları yaşayan 10 bin kişinin 19 farklı gıda grubundan oluşan bir ankete cevap vermelerini istemiş ve beslenme risklerini tespit etmişler. Yapılan çalışmaya göre, Batı tarzı beslenen kişilerin, hiç kırmızı et ve kızarmış gıda tüketmeyen ya da çok az tüketenlere göre yüzde 35 oranında daha fazla kalp krizi geçirme riski taşıdıkları ortaya çıkmış.

Tüm bu araştırma sonuçlarına bakarak uzmanlar rahatlıkla "Batı tarzı beslenme kalp hastalıklarına ve kalp krizine yol açıyor" diyebiliyor. Öte yandan Batı tarzı beslenmede yer alan aşırı tuz kullanımı yüksek tansiyona, yanlış yağ seçimi ise kan dolaşımı tıkanıklarına sebep olabiliyor. 

Dünyada Çok Yaygın: Batı Tarzı Diyet Nedir

Batı tarzı diyette neler yer alıyor?

Batı tarzı diyette fast food diye adlandırdığımız gıdalar ağırlıkta yer alıyor. Kızarmış besinler, yağlı gıdalar, hazır yemekler, abur cuburlar, asitli içecekleri Batı tarzı diyetin temel besinleri olarak sıralayabiliriz.

Peki ne yapmalı?

Aslında yapılması gereken şey çok basit; meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek, kırmızı etten uzak durmak, işlenmiş gıdaları hayatımızdan çıkarmak, bol su içmek, hareket etmek.

Uzmanlar, en sağlıklı beslenme şeklinin Akdeniz diyeti olduğunu söylüyorlar. Akdeniz diyeti, ağırlıklı olarak sebze, meyve, yeşillik, zeytinyağı ve balık ağırlıklı bir beslenme şeklidir. Uzmanlar, Akdeniz diyetini sadece kilo vermek isteyenlerin değil herkesin uygulayabileceğini söylüyor, hatta bu beslenme şeklinin hayat tarzı olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. 

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