Dünya Tiyatro Günü Ne Zaman, Hangi Tarihte Kutlanır? Dünya Tiyatro Günü Sözleri ve Mesajları

27 Mart Dünya Tiyatro Günü bu yıl da sanatseverler tarafından coşkuyla karşılanıyor. Çeşitli oyunların ücretsiz sahneleceği Dünya Tiyatro Günü sanata ve sanatçıya önemin bir kez daha vurgulandığı anlara sahne oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda 9 oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Tiyatro Günü 1961'de Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute) tarafından kuruldu.

Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962’de Jean Cocteau (Fransa) tarafından yazılmıştır.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)

Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. (Recaizade Ekrem)

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur.

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.