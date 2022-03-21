Dünya Şiir Günü Ne Zaman? Dünya Şiir Günü Mesajları ve Şiirleri 2022

21 Mart Dünya Şiir Günü 1999'dan beri şiirlerle kutlanıyor. Sosyal medyada çeşitli sanat etkinlikleriyle kutlanan Dünya Şiir Günü mesajları ile de bu güne anlam katıyor.

İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü, farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiire destek vermek amaçlı kutlanıyor. İşte en güzel Dünya Şiir Günü mesajları...

ORHAN VELİ KANIK

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

NAZIM HİKMET RAN

Bir ölü yatıyor

on dokuz yaşında bir delikanlı

gündüzleri güneşte

geceleri yıldızların altında

İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

CEMAL SÜREYA

Yıkıcı bir aşk bu,

Yıkıyor milletin ortasına

Tutku yükünü.

Bölücü bir aşk,

Ekmeği suyu bölüyor

ATTİLA İLHAN

Gözlerin gözlerime değince

Felaketim olurdu, ağlardım

Beni sevmiyordun, bilirdim

Bir sevdiğin vardı, duyardım

Çöp gibi bir oğlan, ipince

Hayırsızın biriydi fikrimce

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

MEHMET AKİF ERSOY

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.

Charles Baudelaire (Cahit Sıtkı Tarancı çevirisi)

Ne dersin bu akşam, sen garip kişi, sen biçare,

Ya sen kalbim, sen ki vaktiyle çiğnendin ey kalbim,

Ne dersin en güzel, en iyi, en sevgili yâre,

İlahi bakışıyla nasıl şenlendin ey kalbim?

William Shakespeare (Talat Sait Halman çevirisi)

İnandıramaz aynam yaşlandığıma beni,

Değil mi ki doğdunuz aynı gün gençlikle sen;

Ama örtünce vaktin kırışıkları seni

Medet umarım ömrüm bitsin diye ecelden

Varlığına o eşsiz güzelliği giysen de

Gönlümün urbasından başka şey giyemezsin.

Yüreğim sende çarpar, yüreğin çarpar bende:

Demek ki bana göre yaşlısın diyemezsin.

Onun için, sevgilim, kendine bakman gerek,

Nasıl ki ben bir hiçim bakmak dururken sana,

Yüreğin bende diye üstüne titreyerek

Olmuşum yavrusunu esirgeyen bir ana.

Gönlüne bel bağlama gönlümü yok edersen.

Geri almak yok diye onu verdin bana sen.