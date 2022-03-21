Dünya Şiir Günü Ne Zaman? Dünya Şiir Günü Mesajları ve Şiirleri 2022
"UNESCO tarafından ilan edilen ve 1999’dan beri mart ayında kutlanan Dünya Şiir Günü ne zaman merak ediliyor. Duygulara tercüman olan şiirlerin paylaşıldığı bu özel günde kültür merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Peki, Dünya Şiir Günü 2022 ne zaman? İşte Dünya Şiir Günü mesajları..."
21 Mart Dünya Şiir Günü 1999'dan beri şiirlerle kutlanıyor. Sosyal medyada çeşitli sanat etkinlikleriyle kutlanan Dünya Şiir Günü mesajları ile de bu güne anlam katıyor.
İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü, farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiire destek vermek amaçlı kutlanıyor. İşte en güzel Dünya Şiir Günü mesajları...
ORHAN VELİ KANIK
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
NAZIM HİKMET RAN
Bir ölü yatıyor
on dokuz yaşında bir delikanlı
gündüzleri güneşte
geceleri yıldızların altında
İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.
CEMAL SÜREYA
Yıkıcı bir aşk bu,
Yıkıyor milletin ortasına
Tutku yükünü.
Bölücü bir aşk,
Ekmeği suyu bölüyor
ATTİLA İLHAN
Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu, ağlardım
Beni sevmiyordun, bilirdim
Bir sevdiğin vardı, duyardım
Çöp gibi bir oğlan, ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce
NECİP FAZIL KISAKÜREK
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
MEHMET AKİF ERSOY
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,
Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.
Charles Baudelaire (Cahit Sıtkı Tarancı çevirisi)
Ne dersin bu akşam, sen garip kişi, sen biçare,
Ya sen kalbim, sen ki vaktiyle çiğnendin ey kalbim,
Ne dersin en güzel, en iyi, en sevgili yâre,
İlahi bakışıyla nasıl şenlendin ey kalbim?
William Shakespeare (Talat Sait Halman çevirisi)
İnandıramaz aynam yaşlandığıma beni,
Değil mi ki doğdunuz aynı gün gençlikle sen;
Ama örtünce vaktin kırışıkları seni
Medet umarım ömrüm bitsin diye ecelden
Varlığına o eşsiz güzelliği giysen de
Gönlümün urbasından başka şey giyemezsin.
Yüreğim sende çarpar, yüreğin çarpar bende:
Demek ki bana göre yaşlısın diyemezsin.
Onun için, sevgilim, kendine bakman gerek,
Nasıl ki ben bir hiçim bakmak dururken sana,
Yüreğin bende diye üstüne titreyerek
Olmuşum yavrusunu esirgeyen bir ana.
Gönlüne bel bağlama gönlümü yok edersen.
Geri almak yok diye onu verdin bana sen.