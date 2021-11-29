Dumping Sendromu Nedir, Nasıl Geçer? Dumping Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanan dumping sendromu hakkında bilgiler ünlülerin de başvurduğu bir yöntem olması neden,yle araştırılıyor. Peki, dumping sendromu belirtileri nelerdir, nasıl olur? Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa anlattı.

Dumping sendromu nedir?

Mide kanseri nedeniyle midenin tamamının ya da bir kısmının alındığı ameliyatlarda, alınan karbonhidrattan zengin besinlerin ince bağırsağa hızlı geçişine bağlı oluşturduğu şikayet ve bulgular durumudur. Günümüzde artan bariatrik cerrahi operasyonları sonrası daha çok gündeme gelmiştir.

Dumping sendromu neden olur?

Mide cerrahisinin şekli dumping sendromunun şiddetini belirler. Cerrahi nedenler arasında gastrojejunostomi, gastrik bypass ameliyatları, mide ülseri ameliyatları sayılabilir. Cerrahi olmayan sebepler arasında da diyabet hastalığı, bazı viral hastalıklar ve idiopatik nedenler bulunur.

Dumping sendromu belirtileri

Dumping sendromu erken ve geç dumping olarak ikiye ayrılır;

Erken dumping: kramp tarzı şiddetli ağrıyla birlikte aşağıdaki bulgulara neden olur.

Kramp tarzı karın ağrısı

Bulantı

Kusma

Tansiyonda düşme

Bayılma

Çarpıntı

İshal

Geç dumping: Sıklıkla operasyondan aylar ile yıllar sonra gelişebilir. Şikayet ve bulgular kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) ile ilgilidir.

Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)

Terleme

Titreme

Bayılma

Halsizlik

Göz kararması

Baş dönmesi

Yorgunluk

Dumping sendromu tedavisi

Diyet: Bu tür hastalardaki en önemli tedavi diyette yapılacak değişikliklerdir. Karbonhidrattan ve basit şekerlerden kaçınılmalı, proteinden zengin lif içeriği yüksek gıdalar tüketilmelidir. Liften zengin gıdaların tüketilmesi mide boşalmasını ve bağırsağa hızlı geçişi geciktirdiği için belirtileri önleyebilir. Gıdalarla birlikte sıvı tüketilmemesi mide boşalmasını hızlandıracağı için önemlidir. Gıdalar iyi çiğnenmeli ve yavaş tüketilmelidir. Az az ve sık sık olacak şekilde 6-7 öğün yapılması önerilir.

İlaçlar: Diyette yapılan değişikliklere rağmen dumping belirtileri devam eden hastada ilaç tedavisi düşünülebilir.

Cerrahi tedavi: Diyet ve endoskopik anostomoz daraltıcı işlemlere yanıt vermeyen hastalara cerrahi müdahale yapılabilir. Gastrik bypass geçirmiş dumping sendromu gelişen hastalarda çeşitli revizyon ameliyatları yapılabilir. Bu operasyonlar 7-8 saati bulabilen, zor ve deneyim gerektiren ameliyatlardır.