Duman, Yılın İlk İstanbul Konseriyle Sahnede!

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11 yıl aradan sonra yayınladıkları yeni albümleri 'Kufi'den 'Nerde Benim Kafam', 'İçimde Aşk Var', 'Gazze'de' gibi şarkıları ve her biri klasikleşmiş sevilen şarkılarını Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seslendirecek olan 'Duman' yaklaşık 3 saatlik konserde unutulmaz bir rock gecesi yaşatacak.

MANGA İLE EŞSİZ BİR ROCK GECESİ!

Türk alternatif rock müziğin Eurovision ikincisi MTV ödüllü öncü grubu maNga, profesyonel kariyerinin 20. Yıl turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

MaNga 20. yıl turnesinin son, 2025'inse ilk İstanbul konseri için, Epifoni organizasyonuyla, 16 Mayıs gecesi eşsiz bir rock gecesi için KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

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Bir Kadın Çizeceksin, Dursun Zaman, Beni Benimle Bırak, Cevapsız Sorular gibi sevilen şarkılarının yanında, 2025 yılında yayınlayacakları yeni albümlerinden de şarkılar seslendirecek olan maNga'nın, sahnede ağırlayacağı sürpriz konukları da olacak. Sahneye kurulan özel bir set up ile 'Mehmet Turgut'un 20. yıla özel bir foto çekimi yapacağı gecede maNga hayranlarından seçilen 20 kişi de backstage'de grupla tanışma sahne üzerinde konser izleme ayrıcalığı yaşayacak.

Bulutsuzluk Özlemi 40. Yıl Turnesiyle Yollarda!

Türkçe sözlü rock müziğin öncüsü Bulutsuzluk Özlemi, kuruluşunun 40. yılında ülkenin dört bir yanındaki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ellipsis tarafından organize edilen turnenin ilk bölümünün programı paylaşıldı. Müzik tarihimizin kilometre taşlarından biri olan grup, Türkiye Turnesi tamamlandığında İstanbul'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Artvin'e, Edirne'den Antalya'ya kadar birçok şehirde sahne almış olacak.

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40 yıl boyunca Türk müziğine yön veren, toplumsal duyarlılığı ve derinlikli şarkı sözleriyle hafızalara kazınan Bulutsuzluk Özlemi, geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacak. "Güneye Giderken", "Sözlerimi Geri Alamam", "Tepedeki Çimenlik", "Yaşamaya Mecbursun" gibi klasikleşmiş şarkıların yanı sıra hiç yayınlanmamış yeni şarkılar da çalmaya hazırlanan grup, yıllara meydan okuyan enerjilerini hayranlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.