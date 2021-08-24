Düğün Organizasyonlarında Kullanılan En Moda 5 Renk

Davetiyeler, nedime elbiseleri, çiçekler ve hatta pasta gibi bazı düğün eşyalarını satın almadan önce, düğününüzde görmek istediğiniz tüm renkleri bir araya getirmek önemlidir. İşte hayallerinizdeki düğün gününü planlamanıza yardımcı olabilecek en moda düğün organizasyonu fikirleri...

Sarı, bahar ya da yaz aylarında sıcak görünür

Sarı çiçek aranjmanları arasında güller , papatyalar , nergisler , cymbidium orkideler ve lilyumlar yer alabilir . Ayrıca beyaz, mavi veya yeşil , parlak sarı tonlarınızı vurgulamak için harika renklerdir . Eğlenceli limon parçaları , partinizin ne kadar yaratıcı olduğunuz hakkında konuşmasını sağlayacak. Sarı eğlenceli , parlak bir renktir ve ilkokuldan hatırladığınız sarı otobüs rengine benzemek zorunda değildir. Düğün gününüzü güzel gülüşünüz kadar parlak hale getirin.

Okyanus kadar parlak mavi ya da gökyüzü kadar karanlık gece mavisi

Mavi birçok farklı tonda gelir ve her mevsim için harika olabilir . Mavinin daha koyu tonları sonbahar ve kış için harikayken, mavinin açık, parlak tonları ilkbahar ve yaz için güzeldir . Ortancalar , laleler , delphiniumlar ve gelincikler , tam buketler için güzeldir ve diğer beyaz, sarı veya turuncu çiçeklerle güzel vurgulardır . Gece mavisi , turkuaz ve lacivert birçok nedime üzerinde çarpıcı duracaktır.

Kırmızı; eğlenceli, canlı ve çok popüler

Parlak, elma kırmızısı yıl boyunca bulunabilir, ancak kışın yeşilin tonlarıyla birleştirmek güzeldir . Güzel güller , zambaklar , gelincikler , yıldızçiçekleri ve şakayıkların bulunduğu çiçek reyonunda kırmızıyı bulmak çok kolaydır .Eğlenceli bir düğün organizasyonu planlamak istiyorsanız kırmızı elma boyunda vazo veya kırmızı süsler etkileyici olabilir. Bazı gelinlikler artık vurgu renkleri veya kurdeleleri kullanıyor . Kırmızı kurdeleler herkesin olağanüstü elbiseniz hakkında konuşmasını sağlayacaktır.

Mor şu anda aradığınız renk olabilir

Mor , ilkbahar ve yaz mevsimleri için mükemmel olan parlak tonlara sahipken , sonbahar ve kış için daha koyu ton alternatifleri olan mükemmel başka bir renktir . Gül , lavanta, frezya ve orkidelerin hep mor tonlarda alternatifleri vardır. Ayrıca nedime, hatta sağdıçlarda da mor detayları kullanılabilir.

Yeşil artık sadece yapraklarda değil

Orkide, ve krizantem çiçekleri hatta yeşil yabani otlarla limonlar ve yeşil elma detayları fark yaratabilir. Bu yaprakları , eğrelti otlarını ve enginar gibi sebzeleri çiçek aranjmanlarınızda kullanmaktan korkmayın. Beklenenden daha fazla olan detaylar, her zaman unutulmaz bir düğünü mümkün kılar.