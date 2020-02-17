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GeriEvlilik Düğün Gününüzde Eğlenmenin 5 Yolu  
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Evlilik
MAHMURE ÖZEL

Düğün Gününüzde Eğlenmenin 5 Yolu  

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Düğün Gününüzde Eğlenmenin 5 Yolu  

"Düğün, hayat boyunca unutulmayacak bir andır. Hoş sohbetlerin edildiği ve sevdiklerinizle eğlendiğiniz bu zaman diliminin yanı sıra canınızı sıkacak ve sizi strese sokacak problemleri göz ardı ederek daha çok eğlenmenizi sağlayacak fikir önerileriyle karşınızdayız.  "

Gelin ve damat olarak beklenmedik yerlerde fotoğraf çekilin 

Gelin ve damat olarak insanların sizi garipseyecek ve aynı zamanda yüzlerinde hoş bir gülümse oluşmasını sağlayacak değişik yerlerde fotoğraf çekilmeye ne dersiniz? Örneğin bir metro istasyonunda fotoğraf çekilerek düğün hatıranızı büyük bir eğlenceye çevirebilirsiniz.

Düğün Gününüzde Eğlenmenin 5 Yolu

Fotoğraf kabini 

Hem düğündeki misafirleriniz için hem de gelin ve damat olarak hoş pozlar yakalayabileceğiniz bir fotoğraf kabini oluşturmak harika bir fikirdir. Hatta son zamanlarda popüler olan bıyıklı, gözlüklü, şapkalı ve yazılı çubuklar ile çekileceğiniz fotoğraflar ile eğlenceli bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. 

Farklı olmaya cesaret edin 

Düğününüzün diğer düğünlere kıyasla daha farklı olmasını istiyorsanız kesinlikle farklı bir dans müziği veya gelin-damat girişi denemelisiniz. Böylece eskiye baktığınızda her zaman gülümseyeceğiniz bir düğün anısı bırakmış olursunuz.

Düğün Gününüzde Eğlenmenin 5 Yolu

Etrafınızda kimse yokmuşcasına dans edin 

Düğünün en özel anı ilk danstır ve bu anı etrafınızdaki insanlardan çekinerek harcamayın. İlk dansınızı yaparken sadece birbirinize odaklanın, etrafınızdaki herkesi unutun. Öte yandan gece boyunca da pistten inmemenizi, çılgınlarca dans edip düğününüzün tadını doyasıya çıkarın.

Düğün sonrası parti düzenleyin 

Düğün sonrası büyük bir organizasyondan sıyrılmış olacaksınız. Bu nedenle eşiniz ve sevdikleriniz ile birlikte küçük bir düğün sonrası parti düzenleyebilirsiniz.

Partnerinizle Yapabileceğiniz Sevimli AktivitelerPartnerinizle kaliteli vakit geçirmek istiyorsanız ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu haberi sonuna kadar okumalısınız. İlişkinize renk katarken sizi birbirinize daha çok yakınlaştıracak birbirinden sevimli 5 aktivite…
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