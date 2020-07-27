Düğün Diyeti ile Dünyaevine Hazırsınız

Metabolizmayı hızlandırıp yağ yaktıran öğünler

Öncelikle bilinmesi gereken, bu diyeti uygulayabilmek adına tam anlamıyla sağlıklı olunması gerektiği. Bu da şu anlama geliyor. Bu diyeti; şeker hastaları, kalp hastaları, hamileler ve emziren anneler uygulamamalı. 3 ila 5 gün arasında süren bu diyet 3 ana öğün ve 1 ara öğünden oluşuyor ve her sabah vücudu güne hazırlamak ve metabolizmayı hızlandırmak adına güne iki bardak ılık su ile başlamak gerekiyor.

Kahvaltı: Güne saat 09:00 – 09:30 arası güzel ve zengin bir içecekle başlıyoruz. 1 bardak su, 1 bardak yağsız süt, 2 dilim ananas ve 2 tam ceviz içi ile 10 çiğ bademi mikserde karıştırıp sonrasında yağ yakımı için 1 çay kaşığı toz tarçın ve 1 çay kaşığı toz zencefil ekliyoruz. Sonrasında arzu ederseniz koyuluğunu azaltmak için sulandırabilir, afiyetle tüketebilirsiniz.

Öğle yemeği: Bu öğünde başrolde yağ yakıcı cacık var ve öğünü saat 12:00 – 13:00 arası yapmamız gerekiyor. 4 yemek kaşığı yoğurda lif içeriği yüksek, kabızlığa iyi gelen ve Omega 3 yönünden zengin olan mevsim sebzesi semizotundan 15-20 dal ekliyoruz. Bunun yanında mevsiminde olduğu için faydalanmak adına kabuğunu soymadığımız 1 salatalık ve yağ yakımını hızlandırmak için 1,5 çay kaşığı çörekotu ekliyoruz. Sulandırmak ve sarımsak kullanmak size kalmış. Eğer halihazırda süren normal diyet yapıyorsanız bu tarifi ara öğün olarak da kullanabilmeniz de mümkün.

Ara öğün: Eğer çok acıkırsanız 15:00-15:30 gibi ara öğün yapabilirsiniz. Bunun için de 2 adet hurma ve 7-8 çiğ bademin yanında içine yarımşar çay kaşığı toz zencefil ve toz tarçın eklenmiş 1 fincan yeşil çay tüketebilirsiniz. Böylelikle kan şekerinizi de dengelemiş olursunuz.

Akşam yemeği: Akşam yemeğimiz proteinle desteklenmiş bir salata olacak. Günün bu son öğününü 15-20 dal semizotu, 1 adet taze acı sivri biber, 1 adet orta boy domates, 1 adet orta boy soğan, isteğe göre maydanoz, 2 tam ceviz içi, 3 çay kaşığı çiya tohumu ile 60 gram kadar haşlanmış tavuk göğsü ya da 80 gr az yağlı ton balığı ile hazırlıyoruz. Et tüketemeyenler salatasına 3 ya da 4 yemek kaşığı kadar haşlanmış kuru baklagil ekleyebilir. Afiyet olsun.

Son olarak bu diyet programını yaparken spor yapmayı ihmal etmemelisiniz. Ayrıca günde en az 3 litre su içmeli, çay ve kahveden de kesinlikle uzak durmalısınız. Diyeti eğer bünyeniz kaldırıyorsa 5 gün, yoksa 3-4 gün yapabilirsiniz. Emin olun buna değecek ve eksiksiz uyguladıysanız sonunda en az 3 kilo verebileceksiniz. Siz de sağlıklı iseniz düğün diyeti ile böylelikle en özel gününüzü daha da güzelleştirebilirsiniz.

Diyetisyen Mehtap Yakut