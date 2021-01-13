Dudaklarınızın Etrafında Çizgi Oluşmasını Nasıl Önleyebilirsiniz?

Retinol içeren bir ürünü günlük rutininize ekleyin

Retinol, bölgedeki cildi dolgunlaştırarak çizgilerinizi yumuşatabilen hücre yenilenmesini teşvik eder. Cilt bakımı uzmanları, rahatsız edici olabileceğinden retinolü günde bir defadan fazla kullanmamanızı tavsiye ediyor. Bu ürünü geceleri kullanmak, cilde herhangi bir müdahale olmadan emileceği için daha yararlı olacaktır.

Dudaklarınızın etrafını da nemlendirin

Cildin nemli olmasının önemini hepimiz biliyoruz. Peki nemlendirici sürerken dudak çevrenizi de dahil ediyor musunuz? Cilt nemlendiricinizi uygularken dudak kenarlarınıza da sürdüğünüzden emin olun.

Günlük rutininizde güneş kremi kullanmaya başlayın

Dermatologlar, güneş ışınlarının dudak çevresindeki mevcut çizgileri daha derin hale getirebileceğini ve yeni çizgilere sebep olabileceğinin altını çiziyorlar. Güneş kremi uygulama işini günlük rutininizin bir parçası haline getirin ve dudak kenarlarınızı es geçmeyin. Makyaj yapacaksanız güneş kremini makyajınızın altına uygulayabilirsiniz.

Antioksidan içeren yiyecekler yiyin

Kötü beslenmenin cilt üzerinde çok fazla etkisi var. Aşırı yağlı besinler, fazla şeker, geç saatte yemek yemek ve paket gıdalar tüketmek erken yaşlanmanın en önemli sebeplerinden biridir. Sağlıksız bir beslenme düzeni tüm cildinizde olduğu gibi dudak çevrenizde de kırışıklıklara neden olacaktır. Uzmanlar, antioksidan zengini besinler tüketmenin yaşlılık belirtilerini geciktirdiği konusunda hemfikir. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar, yeşil çay, kahve ve bitter çikolata iyi antioksidan kaynaklarıdır.

Dolgu için dermatoloğunuzu görün

Dolgu, uygulandığı bölgeyi dolgunlaştırarak, ağzınızın etrafındaki çizgileri yumuşatabilecek bir yöntemdir. Dudak çevrenizdeki çizgilerden çok şikayetçiyseniz bir uzmana danışabilir, çizgileri doldurtabilirsiniz. Yeni çizgiler oluşmaması için yukarıdaki maddeleri dikkate almayı da ihmal etmeyin.