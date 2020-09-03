Dudaklarınızı daha dolgun ve bakımlı göstermenin yolları

Yaş aldıkça incelen dudaklar



Dudaklarımızın zamanla incelmesinin sebebi, aslında kolajen kaybıyla birlikte cildimizin sarkması ya da esnekliği kaybetmesidir. Uzmanlar, kolajenin bizi kelimenin tam anlamıyla sıkılaştırdığını ve vücut proteininin %30'unu, cilt proteininin %70'ini oluşturduğunu söylüyor. Cilt yaşlanmasının 1 numaralı nedeni kolajen kaybıdır. Bu değerli kolajeni kaybettiğimizde cildimizin yapısal bütünlüğü düşer ve genel hacmimiz azalır. Bunun sonucunda dudaklarımız da zamanla sönmeye başlar.



Kolajen dengesine dikkat edilmeli



Ne yazık ki son dönemlerde beklenenden daha erken başlayan bu süreç, 20'li yaşlar ve sonrasında her yıl yaklaşık %1’lik bir kayıpla devam ediyor. Araştırmalara göre, vücudumuz kolajen üretimini ve bozulmasını dengeler ve gençken vücudumuz normalden daha fazla kolajen üretir. Bunun yanında doku yenilenmesindeki azalmanın etkisiyle, bu denge yaş aldıkça bozulmaya başlar.



Bütün bunlara ek olarak, kolajen eksikliğine neden olan daha birçok çevresel faktör söz konusudur. Fazla güneşe maruz kalan bir cilt, sigara, stres ve daha birçok nedenle sık sık tahriş olan dudaklar kolajen kaybederek zamanla sönmeye başlar.

Daha dolgun ve sağlıklı dudaklara kavuşmanın sırrı

Dudaklarınızın eskisi kadar iyi görünmeyeceğinden korkuyor olabilirsiniz. Bu durumdan endişelenmeye başladıysanız, dudaklarınıza bakım yapmanın zamanı çoktan gelmiş demektir! Unutmayın ki sadece daha fazla özen göstererek, dolgun ve sağlıklı dudaklara kavuşmanız mümkün.



- Kolajen takviyesi alın

Her ne kadar kolajen kaybını engellemek imkansız olsa da vücudunuzun doğal üretimini artırmasına yardımcı olacak hidrolize kolajen takviyeleri ile olası durumu yavaşlatmanız mümkün. Kolajen takviyeleri, hücrelerinizin kolajen ve elastikiyetini sağlayan fibroblastlarını desteklemeye yardımcı olur.

- Dudaklarınızı güneşten, sigaradan ve iltihaptan koruyun

Zamanı ve dolayısıyla yaşlanmayı durduramayacağımızı düşünürsek yapabileceğimiz en iyi şey bu durumu hızlandırmadığımızdan emin olmaktır. İlk olarak, sigarayı bırakmak cildinize yapabileceğiniz en büyük iyilik olacaktır. Çünkü sigara içenlerin ağız çevresinde oluşan ince çizgiler, dudakların hacmini kaybetmesine neden olur. Ayrıca, dokulara verilen oksijen miktarını azalttığından, doku yenilenemez ve hasar görmeye devam eder.

Buna ek olarak uzmanlar, güneşten korunmamız gerektiğine dikkat çekiyor. Dudaklarınızı güneşten korumak, yüzünüzü korumak kadar önemlidir. Güneş kremi (titanyum dioksit ve çinko oksit) içeren ürünleri kullanmaya özen gösterin. Bu ürünlerden bazıları dudaklarınızı ayrıca nemlendirmeye ve pürüzsüzleştirmeye yarayan hyaluronik asit gibi başka nemlendirici aktifler de içerir.

Ve son olarak, iç iltihabı yönetmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Enflamasyon oluşumuna birçok dış etken sebep olabileceğinden, buna engel olmak o kadar da kolay değil. Ancak stresi azaltma tekniklerini deneyerek, dengeli bir diyetle ve bölgeyi tahriş etmekten kaçındığınızda önemli bir adım atmış olursunuz.

- 'Sulu' tutun

Cilt bakımı uzmanlarının ve dermatologların önemle dudakların nemlendirilmesine dikkat çekmelerinin sebebi, önerilen dozlarda su içmenin cilt katmanınızı kelimenin tam anlamıyla kalınlaştırmasıdır. Daha kalın cilt, daha dolgun cilt demektir! Bu da daha iyi bir duruş anlamına gelir.

Dudaklarınızı besleyin

Her ne kadar bu yöntem anında dolgunlaştırıcı bir etkiye sahip olmasa da dudaklarınızın zamanla ışıldamasına yardımcı olacak en sağlıklı yollardan biridir. Hassas dudak bölgenizi korumak için cilde iyi gelen bileşenlerden oluşan maskeler, yağlar ve balsamlar kullandığınızda zaman içinde cildinizin gözle görünür şekilde beslendiğini fark edersiniz.

Nasıl ki kaz ayakları için endişelenmeye başladığınızda göz kremi veya yaşlılık lekelerinden kurtulmak için C vitamini serumu kullanıyorsanız, dudaklarınıza daha iyi bir görünüm kazandırmak için de dudak bakım ürünlerine yatırım yapmayı mutlaka göz önünde bulundurun.