Dudak Şekliniz Kişiliğiniz Hakkında Ne Diyor?

Orta kalınlıkta dudak

Dudakların ne çok kalın ne de çok ince olduğu dudak şeklidir. Alt ve üst dudaklar eşittir. Bu dudak şekline sahip olanlar çok duygusal ya da aşırı mantık ile hareket eden kişiler değildirler. Tam ortadadırlar, tıpkı dudakları gibi.

Kalın üst dudak

Üst dudağın alta göre daha kalın olduğu dudak şeklidir. Bu dudak şekline sahip kişiler dramdan hoşlanırlar. Mutlu olmak isterler ama bir yandan sorunlarla boğuşmayı da severler. Aslında onların mutlulukları sorunlarını çözebilmeleriyle ilgilidir. Sık sık yardıma ihtiyaç duyarlar.

Kalın alt dudak

Alt dudağın üste göre daha kalın olduğu dudak şeklidir. Bu dudak şekline sahip olanlar hayattan zevk almak için yaşarlar. Yaptıkları her şeyin temel amacı keyif almaktır. Şımartılmayı severler.

Kalın dudaklar

Kalın üst ve alt dudakların olduğu şekildir. Angelina Jolie'nin dudaklarını bu kategoriye örnek verebiliriz. Kalın dudaklara sahip kişiler anne/baba olmak için güçlü bir arzu duyarlar. Fedakarlık yapmayı çok severler ve genelde başkalarını kendilerinden öne koyarlar.

İnce dudaklar

Alt ve üt dudakların ince olduğu şekildir. Kate Middleton'ı ince dudak şekli için örnek gösterebiliriz. İnce dudaklara sahip kişiler genelde yalnızdırlar, yalnız olmayı da severler. Mutlu olmak için kimseye ihtiyaçları olmadığını düşünürler ve bunu hayatlarına harika bir şekilde yansıtırlar.

Kelebek dudak

Kelebek dudaklar, kalın, gösterişli ve üst dudaktaki V şeklinin çok belirgin olduğu dudak şeklidir. Rihanna ve Taylor Swift'i kelebek dudaklara örnek gösterebiliriz. Kelebek dudaklı kişiler harika iletişimcilerdir. İnsan ilişkiler çok kuvvetlidir. Bu kişiler kreatif bir zekaya sahiptirler ve işlerinde her zaman en iyisi olmak için emek verirler. Keskin sözleri ile ünlüdürler.

Düz dudaklar

Düz dudaklar, üst dudaktaki V kıvrımının çok az olduğu ya da hiç olmadığı dudak şeklidir. Bu kategoriye de Julia Roberts'ı örnek gösterebiliriz. Düz dudak şekline sahip kişiler, başkalarının ihtiyaçlarına çok fazla önem verir ve kendininkileri ihmal eder.